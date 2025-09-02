scorecardresearch
 

Feedback

पटना में भांजे संग ड्राइव पर निकले तेजस्वी यादव, बीच सड़क पर बनाई डांस की रील्स- Video

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक रील इस वक्त वायरल हो रहा है. जिसमें वह युवाओं के साथ हाइवे किनारे गाने पर डांस कर रहे हैं. वहीं, इसके बाद उन्होंने युवाओं के साथ एक ढाबे पर चाय भी पी. इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे.

Advertisement
X
तेजस्वी यादव ने युवा कलाकारों के साथ बनाई डांस रील. (Photo: Screengrab)
तेजस्वी यादव ने युवा कलाकारों के साथ बनाई डांस रील. (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं. इसी के तहत इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा भी गई. यह यात्रा 1 सितंबर को सामाप्त हुई. जिसमें विपक्षी एकता देखने को मिली. हालांकि इन सब के बीच इस वक्त आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक रील सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है. जिसमें तेजस्वी यादव कुछ युवा लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं. 

यह वीडियो रात का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि 15-20 की संख्या में युवा लड़के हैं और उनके बीच में तेजस्वी यादव खड़े हैं. जिसमें वह बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं. उनके साथ बहन रोहिणी यादव भी मौजूद थीं.  वहीं, डांस के बाद तेजस्वी यादव हाइवे पर ही एक ढाबे पर बैठकर सभी युवाओं के साथ चाय भी पी रहे हैं. इस दौरान उनकी सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मी भी थे. 

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी या तेजस्वी यादव - वोटर अधिकार यात्रा से कौन ज्यादा फायदे में रहा?

सम्बंधित ख़बरें

mamata banerjee
एक तरफ चुनाव, दूसरी ओर SIR... राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' से ममता ने क्यों बनाई दूरी? 
Tejashwi Yadavs claim for the CM position, demand for the real CM.
तेजस्वी यादव ने इशारों-इशारों में किया CM पद पर दावा, देखें 
Pappu Yadav on the voter rights campaign, Home Minister Mishras attacks on the opposition.
तेजस्वी यादव का गुणगान करते नजर आए पप्पू यादव, देखें क्या बोले  
Village council secretaries will now receive ₹9000 per month.
बिहार चुनाव से पहले ऐलान, ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय इतना बढ़ा 
nitish kumar
ग्राम कचहरी सचिवों को अब 9 हजार रुपए मिलेगा मानदेय... नीतीश कैबिनेट ने 48 एजेंडों पर लगाई मुहर 

वीडियो को लेकर तेजस्वी ने खुद किया पोस्ट

वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई. रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले. रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले.

Advertisement

वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे. ऐसे में युवा साथी मुझसे आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए. हम सब सहजता, सरलता और सुगमता के साथ युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों और उम्मीदों संग कदमताल कर जाति-धर्म से ऊपर उठ नए बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर सत्ता परिवर्तन करेंगे. 

साथ मौजूद युवाओं ने लगाए तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे

इस दौरान मौजूद युवाओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और जनता से आरजेडी को सपोर्ट करने की अपील भी की. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement