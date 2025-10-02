Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए. वहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया. इन खबरों के अलावा, दिग्गज अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.
'पहलगाम पर दोस्तों और दुश्मनों का पता चला, देश की सुरक्षा में सतर्क-समर्थ रहना होगा', विजयादशमी उत्सव में बोले मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ साल पूरे हो गए हैं. विजयादशमी के मौके पर नागपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 21 हजार स्वयंसेवक शामिल हुए. कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश की सुरक्षा में सतर्क-समर्थ रहना होगा.
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का गुरुवार सुबह 91 वर्ष की उम्र में यूपी के मिर्ज़ापुर में निधन हो गया. वो पिछले कुछ समय से बीमार थे. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस में उनका इलाज चल रहा था. पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने खयाल और पूर्वी ठुमरी शैली के शास्त्रीय गायन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था.
Elon Musk Net Worth: $500 अरब नेटवर्थ... एलन मस्क ने रचा इतिहास, इतनी संपत्ति वाले पहले इंसान बने
टेस्ला-स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलन मस्क 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं. फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक, उनकी कंपनियों के शेयरों में उछाल और बढ़ती वैल्यूएशन का सीधा असर उनकी संपत्ति पर दिखा और उन्होंने बुधवार को ये उपलब्धि अपने नाम की. मस्क की नेटवर्थ कई देशों की GDP से अधिक है.
दिवाली पर डबल तोहफा... DA और बोनस का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज!
वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस देने की मंज़ूरी दी है. ये बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसका लाभ ग्रुप C और ग्रुप B कर्मचारी, सुरक्षा बल कर्मियों और यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों को मिलेगा वहीं, DA में भी बढ़ोतरी का भी ऐलान हुआ है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा.
RSS के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी CJI गवई की मां, खुद बताई वजह
सीजेआई गवई की मां कमलताई गवई ने आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होने से इनकार किया है. 84 वर्षीय कमलताई गवई ने एक खुले पत्र में कहा कि मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिलने के बाद उन पर और उनके दिवंगत पति पर आरोप लगाए गए, जिससे वे आहत हुईं. इसी कारण उन्होंने कार्यक्रम में न जाने का निर्णय लिया है.
सीएम धामी ने UKSSSC पेपर लीक केस में की CBI जांच की सिफारिश, बोले- युवाओं के लिए सिर भी कटा सकता हूं
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBI जांच की सिफारिश को मंज़ूरी दे दी है. देहरादून में सात दिनों तक धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवा संगठनों की मांग पर उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला किया. सरकार ने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वह कड़े कदम उठाएगी.
IND vs WI Live : वेस्टइंडीज ने जीता टॉस... भारतीय की पहले गेंदबाजी, प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव शामिल
भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव को शामिल किया गया. प्रसिद्ध कृष्णा, एन. जगदीशन और अक्षर पटेल को टीम में जगह नहीं मिली है. वेस्टइंडीज ने 2002 के बाद से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीती है.
24 घंटे, सातों दिन... महाराष्ट्र में व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान, दिन-रात खुलेंगी दुकानें
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सातों दिन खुले रखने की अनुमति दी है. सरकार ने ये भी साफ किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को 24x7 संचालन की अनुमति तभी होगी जब कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक अवकाश दिया जाएगा. ये प्रावधान 'महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017' के तहत अनिवार्य है.
आज रात खत्म हो रही सेल, Flipkart पर सस्ते मिल रहे टीवी, फ्रिज, AC और बहुत कुछ
Flipkart बिग बिलियन डेज सेल आज रात खत्म होने जा रही है. सेल खत्म होने के साथ ही ऑफर्स, डील्स और डिस्काउंट आदि भी हट जाएंगे. आप चाहें तो सेल खत्म होने से पहले अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकते हैं. सेल के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, AC या असेसरीज को सस्ते में खरीद सकते हैं.
'क्या मज़ाक है...', ट्रंप के साथ तस्वीर पर आसिम मुनीर अपने ही घर में घिर गए
पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज भेंट करने पर घरेलू आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. सीनेटर ऐमल वली खान ने इसे "मज़ाक" और संसद की अवमानना बताया, कूटनीति में सेना की बढ़ती भागीदारी पर सवाल उठाया.