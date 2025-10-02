आज रात खत्म हो रही सेल, Flipkart पर सस्ते मिल रहे टीवी, फ्रिज, AC और बहुत कुछ

Flipkart बिग बिलियन डेज सेल आज रात खत्म होने जा रही है. सेल खत्म होने के साथ ही ऑफर्स, डील्स और डिस्काउंट आदि भी हट जाएंगे. आप चाहें तो सेल खत्म होने से पहले अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकते हैं. सेल के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, AC या असेसरीज को सस्ते में खरीद सकते हैं.

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जहां मैक्सिमम 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक रिसीव होगा. Axis और ICICI Bank का कार्ड यूज करने पर ये इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. आइये इस सेल के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

सस्ते मिल रहे स्मार्टफोन

सेल के दौरान स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है. कई स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट दिया जा रहा है. कई फोन पर 30 परसेंट तक का ऑफर्स मिल रहा है. Realme, Redmi, Samsung समेत कई स्मार्टफोन इस लिस्ट में शामिल है.

यह भी पढ़ें: 10 हजार से कम में मिल रही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, Flipkart Sale में ऑफर

आईफोन पर भी मिल रहा ऑफर

आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फ्लिपकार्ट सेल में कई ऑप्शन दिए गए हैं. iPhone 16, iPhone 16 Pro को बेहतर डील में खरीदा सकेगा.

Advertisement

iPhone 16 Pro सभी डील्स और ऑफर्स के बाद 77,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. वहीं iPhone 16 की कीमत 53,999 रुपये लिस्टेड है, जिसमें सभी ऑफर्स को शामिल किया है.

स्मार्ट टीवी पर मिल रहा डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. यहां किफायती स्मार्ट टीवी से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के टीवी तक मौजूद हैं. इसमें सोनी, सैमसंग, एलजी जैसे ऑप्शन भी हैं.

यह भी पढ़ें: साल की सबसे बड़ी Flipkart Sale शुरू, iPhone से AC तक, यहां मिल रही बंपर छूट

AC पर भी मिल रहा है ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान AC आदि को सस्ते में खरीदा जा सकता है. यहां AC की शुरुआती कीमत 19,499 रुपये है. सेल के दौरान आप GST कट का भी लाभ उठा सकेंगे, जिसमें हाल ही में AC पर लगने वाले GST को 28 से घटाकर 18 किया जा चुका है.

---- समाप्त ----