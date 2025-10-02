scorecardresearch
 

LIVE: संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर नागपुर में मुख्य कार्यक्रम, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद भी होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ साल पूरे हो गए हैं. विजयादशमी के मौके पर नागपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 21 हजार स्वयंसेवक शामिल होंगे.

नागपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Photo: PTI)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के सौ साल पूरे हो गए हैं. विजयादशमी के मौके पर संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर नागपुर में आयोजित विजयादशमी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे.

संघ प्रमुख मोहन भागवत इस मौके पर शस्त्र पूजा करेंगे और स्वयंसेवकों को संबोधित भी करेंगे. नागपुर के रेशमबाग में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 21 हजार स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं. संघ ने अपनी स्थापना के सौ साल पूरे होने पर वर्षभर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन से होगी. 
 

