Elon Musk Net Worth: $500 अरब नेटवर्थ... एलन मस्क ने रचा इतिहास, इतनी संपत्ति वाले पहले इंसान बने

दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की संपत्ति (Elon Musk Net Worth) में बीते कुछ दिनों से लगातार जोरदार उछाल देखने को मिला है और इसके चलते उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. जी हां, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक, टेस्ला-स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ मस्क 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं. उनकी कंपनियों के शेयरों में उछाल और बढ़ती वैल्यूएशन का सीधा असर उनकी संपत्ति पर दिखा और उन्होंने बुधवार को ये उपलब्धि अपने नाम की.

Tesla के शेयर का कमाल

एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में कुछ दिनों से जारी उछाल के चलते एलन मस्क की संपत्ति में रॉकेट की रफ्तार से इजाफा हुआ है. इसके साथ ही उनकी अन्य कंपनियों स्पेसएक्स और एक्सएआई के बढ़ते मूल्यांकन ने भी इसमें अहम रोल निभाया. फोर्ब्स के अनुसार, मस्क को यह उपलब्धि बुधवार को तब हासिल हुई, जब टेस्ला के शेयर करीब 4% बढ़कर बंद हुए, जिससे उनकी कुल संपत्ति 500.1 अरब डॉलर हो गई. इस तेजी ने एक ही दिन में उन्होंने 7 अरब डॉलर से ज्यादा कमाई करते हुई कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इतनी संपत्ति वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए.

मस्क के इस कदम का बड़ा असर

टेस्ला Elon Musk की संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है. इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के शेयरों में इस साल अब तक 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गौरतलब है कि टेस्ला सीईओ मस्क के पास इस इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के 12.4% से अधिक शेयर हैं. कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपनी ही कंपनी में लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के शेयर खरीदे थे, उनका इस कदम का भी निवेशकों पर असर पड़ा और शेयर ने रफ्तार पकड़ते हुए एलन मस्क के नाम पर ये बड़ा रिकॉर्ड कर दिया.

इस साल ताबड़तोड़ बढ़ी संपत्ति

एलन मस्क की संपत्ति में इस साल तेज इजाफा हुआ है और बीते सिर्फ एक दिन में ही 7 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा करते हुए उन्होंने 2025 में अब तक नेटवर्थ में करीब 38 अरब डॉलर जोड़े हैं. हालांकि, इस साल कमाई के मामले में ओरेकल सीईओ लैरी एलिसन दुनिया के सभी अरबपतियों से आगे रहे हैं. जिनकी नेटवर्थ 157 अरब डॉलर बढ़ी है. फिलहाल लैरी एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं.

