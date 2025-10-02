scorecardresearch
 

दिवाली पर डबल तोहफा... DA और बोनस का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज!

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus देने की मंजूरी दी है. वहीं आज महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा.

Advertisement
X
दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा (Photo: Getty)
दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा (Photo: Getty)

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को  Non-Productivity Linked Bonus देने की मंजूरी दी है. यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसका लाभ ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारी, सुरक्षा बल कर्मियों और यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों को दिया जाएगा. 

त्योहारों के सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए पहले बोनस का ऐलान किया, फिर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया. दशहरा-दिवाली से पहले यह गिफ्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है. आइए जानते हैं कर्मचारियों को कितना लाभ होगा...

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस 
मोदी सरकार ने नॉन-प्रोडक्‍टविटी लिंक्‍ड बोनस का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि केंद्रीय सरकार के ग्रुप C और  ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन के सैलेरी के बराबर 'अस्थाई बोनस' मिलेगा. इस राशि को 6,908 रुपये फिक्स किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

DA Hike Update
केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार देगी दिवाली गिफ्ट? DA Hike पर हो सकता है फैसला 
क्या इस फेस्टिव सीजन में घर की EMI होगी कम?
रेपो रेट में कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट को 'डबल बूस्टर' मिलने की आस 
surya mangal yuti 2025
दिवाली से पहले बनेगी सूर्य-मंगल की युति, इन राशियों के लोग होंगे मालामाल 
guru gochar 2025
दिवाली पर गुरु बनाएंगे शक्तिशाली राजयोग, इन राशियों को होगा लाभ 
Rahu Kakshatra Parivartan 2025
दिवाली के बाद राहु की घर वापसी! इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत 

किसे मिलेगा ये बोनस 
यह बोनस का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में रहे और लगातार 6 महीने तक काम किया. लेकिन अगर आपने पूरे साल काम नहीं किया है, तब यह बोनस आपने कितने साल तक काम किया है, उस हिसाब से दिया जाएगा. वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित Non-Productivity Linked Bonus न सिर्फ आर्थिक राहत है, बल्कि यह कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत की सराहना भी है. 

Advertisement

आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री कर्मचारी भी इस बोनस के लिए योग्य होंगे. यह उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो केंद्रीय सरकार के तहत सैलरी पाते हैं और अन्य किसी बोनस या एक्स-ग्रेशिया प्राप्त नहीं करते हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारी भी शामिल हैं. Ad-hoc के कर्मचारी भी इसके योग्य है बस शर्त यह है कि उन्होंने कोई लंबी छुट्टी ना ली हो, पिछले तीन सालों में कुछ दिनों तक काम करने के अनुभव वाले मजदूर भी बोनस के लिए पात्र होंगे और इन कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है.  

जाने कैसे जुड़ता है बोनस  
आपके बोनस की गिनती अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये के आधार पर की जाएगी. 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये मतलब आपके खाते में 6,908 रुपये बोनस आएगा.

डीए का भी तोहफा 
कैबिनेट ने दशहरा-द‍िवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. 7th Pay Commission के तहत डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा. अक्‍टूबर की सैलरी के साथ बकाया डीए का भी भुगतान किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हो चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement