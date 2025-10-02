scorecardresearch
 

IND vs WI Live: विंडीज की बैटिंग शुरू, चंद्रपॉल-कैम्पबैल क्रीज पर, भारत की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव शामिल

India vs West Indies 1st Test Match: भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है.

विंडीज 23 सालों से भारत के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है (Photo: AP)
भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज (2 अक्टूबर) से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पहली पारी में वेस्टइंडीज का स्कोर 10 रन को पार कर चुका है और उसका कोई विकेट नहीं गिरा है. तेजनारायण चंद्रपॉल और जॉन कैम्पबेल नॉटआउट बैटर हैं.

यह मुकाबला विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के लिहाज से बेहद अहम है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव को शामिल किया गया. कुलदीप इंग्लैंड दौरे पर पांचों मैचों में प्लेइंग-11 से बाहर रहे थे. प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल, एन. जगदीशन और अक्षर पटेल को एकादश में जगह नहीं मिली है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11 में पूर्व क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेजनारायण को शामिल किया गया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स.

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज हेड टू हेड

कुल - 100 टेस्‍ट
भारत जीता- 23
वेस्‍टइंडीज जीता- 30
ड्रॉ- 47

हालांकि, वेस्‍टइंडीज की टीम ने मई 2002 के बाद से भारत के खिलाफ कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीता है.

टीमें इस प्रकार हैं -

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन. जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज: रोस्टन चेज (कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाज, जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रैंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खैरी पियरे, जोमेल वॉरिकन, जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप, जेडिया ब्लेड्स

