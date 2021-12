कोलकाता निगम चुनाव Live: पोलिंग बूथ के बाहर फेंके गए बम, TMC-CPM का एक-दूसरे पर आरोप

कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. वोटिंग के लिए कुल 1,776 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही मतदाताओं ने यहां पहुंचकर वोट डालना शुरू कर दिया. वोटिंग के लिए हर मतदान केंद्रों पर कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है. साथ ही सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. वोटों की गिनती 21 दिसंबर को की जाएगी.

Voting begins for Kolkata civic polls, visuals from ward no. 93 Govindpuri Primary School



Voting will be held in 1,776 polling stations. Counting of votes will take place on Dec 21 pic.twitter.com/pMxncj8sKs