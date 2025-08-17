Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग (ECI) ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए. PM मोदी ने रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का उद्घाटन किया. उन्होंने रोहिणी में रोड शो के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित किया. बिहार-झारखंड सीमा पर एनएच-133E पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. खुद को 'नेशनल हाइवे रिफ्लेक्टर सर्विस' का अधिकारी बताकर ठग गाड़ियों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं. पढ़िए रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

'7 दिन में हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी...', राहुल गांधी पर CEC ज्ञानेश कुमार ने साधा निशाना

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वो निराधार और झूठे हैं. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है, तो उन्हें 7 दिन के भीतर हलफनामा देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी.

'सिर पर संविधान रखकर नाचने वाले ही उसे कुचलते थे', विपक्ष पर PM मोदी का निशाना

PM मोदी ने रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में रोड शो के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित किया. लगभग ₹11 हजार करोड़ की लागत से बनी ये परियोजनाएं ट्रैफिक जाम से जूझती दिल्ली को बड़ी राहत देंगी और शहर की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगी.

EXCLUSIVE: हाइवे पर फर्जी NHAI अफसरों की लूट! रिफ्लेक्टर सर्विस के नाम पर वसूली जा रही मोटी रकम, FIR के आदेश

अगर आप किसी भी काम से बिहार-झारखंड सीमा (भागलपुर-दुमका मार्ग) से गुजरते हैं तो सावधान हो जाइए. खुद को नेशनल हाइवे रिफ्लेक्टर सर्विस का अधिकारी बताकर 6 ठग लोगों से जबरन उगाही करते हैं और पैसे नहीं देने वाले गाड़ी मालिकों को धमकाते हैं. सड़क परिवहन-राजमार्ग मंत्रालय के सेफ्टी अथॉरिटी के अधिकारी बताकर ये लोग वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी से पांच-पांच सौ रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं. यह अवैध वसूली NH-133E पर इन ठगों द्वारा की जा रही है और इस दौरान पुलिस भी लाचार नजर आई.

'खुदा ने मुझे रखवाला बनाया, किसी पद की चाहत नहीं...', पाकिस्तान में तख्तापलट की अटकलों के बीच बोले आर्मी चीफ आसिम मुनीर

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कहना है कि ख़ुदा ने उन्हें रखवाला बनाया है और वो किसी भी पद की चाहत नहीं रखते. PAK मीडिया के मुताबिक, मुनीर ने कहा है कि देश के राजनीतिक माहौल में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो सिर्फ ख़ुद को देश का सेवक मानते हैं. मुनीर का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में तख्तापलट की अटकलें तेज़ हैं.

अपने ही देश में क्यों घिरे राष्ट्रपति, अमेरिका में जगह-जगह 'ट्रंप टेकओवर' के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन

अमेरिका में शनिवार को श्रमिक समूहों और लोकतंत्र समर्थकों की तरफ से सैकड़ों रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में ट्रंप प्रशासन की तरफ से टेक्सास में रिपब्लिकन के पक्ष में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिशों का विरोध किया गया.इंडिविज़िबल, मूवऑन और प्लान्ड पेरेंटहुड जैसे कार्यकर्ता समूह भी इन प्रदर्शनों में शामिल हैं.

