Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी का कमल थाम लिया. वहीं, यूपी सरकार ने बोनस देने का ऐलान कर राज्य कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट दिया.

मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुईं (Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: लोकगायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुईं. वहीं, सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को दीवाली बोनस का ऐलान किया. इन खबरों के अलावा, हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड की गुत्थी और उलझ गई है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

BJP में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, बिहार में इस सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव

लोकगायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गईं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है. मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कटना लगभग तय है. 

सीएम योगी ने दिया दिवाली पर बोनस का गिफ्ट, हर कर्मचारी को होगा 7 हजार रुपए का फायदा

दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा. 

IPS के सुसाइड नोट के जवाब में ASI का सुसाइड नोट... उलझ गई पूरन कुमार की डेथ मिस्ट्री
 
हरियाणा पुलिस के दो हाई-प्रोफाइल सुसाइड ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. 7 अक्टूबर को जहां IPS वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं अब रोहतक में ASI संदीप कुमार ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड वीडियो जारी कर पूरन कुमार की आत्महत्या पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

बिहार: नीतीश कुमार ने 90 सीटों पर तय किए JDU उम्मीदवार, सिंबल बांटना शुरू

जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर उम्मीदवार तय किए. इसके बाद पार्टी ने कैंडिडेट्स को भी आधिकारिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है. 

बिहार चुनाव: बीजेपी ने घोषित किए 71 उम्मीदवार, मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का नाम नहीं

BJP ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. 

IND vs WI सीरीज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, जानें भारत की रैंकिंग

भारत और वेस्टइंडीज के बीच समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ. भारत ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज को हराकर WTC रैंकिंग में तीसरे स्थान पर जगह बनाई है. 

'फ्यूनरल होने दीजिए, तमाशा बंद करे सरकार...', वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले राहुल गांधी

राहुल गांधी मंगलवार को दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है. राहुल गांधी ने दावा किया कि इस घटना से गलत संदेश जा रहा है.

आज क्‍यों टूटा स्‍टॉक मार्केट? निफ्टी 25150 के नीचे, बिखरे ये शेयर

शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट पर बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दिनभर लाल निशान पर ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए. आज सेंसेक्स 297.07 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,029.98 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81.85 अंक या 0.32 प्रतिशत गिरकर 25,145.50 पर बंद हुआ. 

बिना पायलट के युद्ध के मैदान में गोले-बारूद पहुंचाएगा ये अमेरिकी फाइटर हेलिकॉप्टर

दुनिया का मशहूर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक अब बिना पायलट उड़ सकता है. अमेरिकी कंपनी सिकोरस्की ने AUSA 2025 में S-70UAS U-Hawk हेलीकॉप्टर लॉन्य किया है. यह UH-60L ब्लैक हॉक का स्वचालित संस्करण है.

स्वदेशी ड्रीम के लिए अमेरिका से भारत लौटे थे, बना दिया गूगल मैप्स की टक्कर का Mappls

रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि Mappls में अच्छे फीचर्स हैं और इसे ट्राई करना चाहिए. Mappls, MapmyIndia का ऐप, गूगल मैप्स का स्वदेशी विकल्प है. MapmyIndia गूगल मैप्स से पहले शुरू हुई थी.

---- समाप्त ----
