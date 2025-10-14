IND vs WI सीरीज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, जानें भारत की रैंकिंग

भारत और वेस्टइंडीज के बीच समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारत ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज को एकतरफा तरीके से हराते हुए तीसरे स्थान पर मजबूती बनाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपराजित रहते हुए 100 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है. वहीं, इंग्लैंड और श्रीलंका टॉप-4 में बने हुए हैं, जबकि वेस्टइंडीज अब तक एक भी अंक हासिल नहीं कर पाई है.

भारत की दमदार वापसी

इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद भारत ने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में एक पारी और 140 रनों से जीत दर्ज की, जबकि दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी क्लीन स्वीप पूरा किया. इस जीत से भारत ने न केवल अपनी स्थिति मज़बूत की बल्कि 61.90 प्रतिशत अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया.

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, श्रीलंका दूसरे स्थान पर

ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को तीनों टेस्ट मैचों में मात देकर अब तक 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं. उन्होंने कुल 36 अंक हासिल किए हैं और 100% अंक प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर हैं. दूसरी ओर, श्रीलंका ने दो मुकाबलों में एक जीत और एक ड्रॉ हासिल कर 16 अंक जुटाए हैं और 66.67 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है.

इंग्लैंड ने पांच टेस्ट मुकाबलों में से दो जीते और दो हारे हैं जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा. इंग्लैंड के खाते में अब तक 26 अंक हैं और उनका प्रतिशत 43.33 है. वहीं, बांग्लादेश ने दो मुकाबलों में एक हार और एक ड्रॉ खेला है और मात्र 4 अंकों के साथ 16.67 प्रतिशत पर है.

वेस्टइंडीज की स्थिति फिलहाल सबसे खराब है. उन्होंने अब तक पांच टेस्ट खेले हैं और सभी में हार का सामना किया है. इस कारण उनके अंक 0 हैं और प्रतिशत भी 0.00 है. लगातार हार से टीम पर काफी दबाव बढ़ गया है.

वर्तमान WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल:

ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच में 3 जीत हासिल की है और तालिका में पहले पायदान पर है. जबकि श्रीलंका 2 में एक मैच जीता है और एक ड्रॉ रहा है. वह दूसरे पायदान पर है. वहीं, भारत ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 2 में उसे हार मिली है. वह तीसरे पायदान पर है. इंग्लैंड 5 में 2 जीत के साथ ही चौथे पायगान पर है.

