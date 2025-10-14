बिहार: नीतीश कुमार ने 90 सीटों पर तय किए JDU उम्मीदवार, सिंबल बांटना शुरू

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के 90 सीटों पर उम्मीदवारों को आधिकारिक सिंबल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये कदम एनडीए के सीट बंटवारे के फाइनल होने के बाद उठाया गया है, जहां जेडीयू को कुल 101 सीटें मिली हैं. पार्टी ने अपनी सिटिंग सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के साथ-साथ सहयोगी दलों के साथ समझौता किया है.

हालांकि, 4-5 सीटों पर अभी भी रस्साकशी जारी है, जिसमें सोनबरसा, राजगीर और मोरवा जैसी सीटें शामिल हैं, जहां जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच दावेदारी उलझी हुई है. जेडीयू ने सोनबरसा से अपने मंत्री रत्नेश सादा को सिंबल जारी कर चिराग को झटका दिया है, लेकिन मोरवा पर समझौता अभी बाकी है. इसके अलावा पार्टी ने 3-4 वर्तमान विधायकों का टिकट काटने की भी बात सामने आ रही है.

नीतीश कुमार ने किया उम्मीदवार का चयन

बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से जेडीयू की 90 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि ये चयन जातिगत समीकरण, पिछले प्रदर्शन और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर किया गया है. जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीटों पर अधिकांश वर्तमान विधायकों को ही टिकट देने का फैसला लिया है, लेकिन 3-4 विधायकों का टिकट काटने की प्रक्रिया भी चल रही है. इनमें से कुछ विधायक पार्टी लाइन से भटकने या प्रदर्शन में कमी के कारण बाहर हो सकते हैं.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सर्वेक्षण का लिया सहारा

पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक सर्वेक्षण का सहारा लिया है. सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार ने 35 सीटों पर प्रारंभिक सूची तैयार की थी, जिसमें भगलपुर, नालंदा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख जिलों पर फोकस किया गया था. अब सिंबल वितरण के साथ पार्टी ने नामांकन की तैयारी तेज कर दी है. चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन 20 अक्टूबर से शुरू होंगे. आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़ा था.

---- समाप्त ----