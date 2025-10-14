scorecardresearch
 

Feedback

BJP में शामिल होंगी मैथिली ठाकुर, बिहार में इस सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव

मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट मिल सकता है. मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कटना तय माना जा रहा है. बता दें कि मैथिली मंगलवार को आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होने जा रही हैं.

Advertisement
X
मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो सकती हैं. (Photo: X/Vinod Tawde)
मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो सकती हैं. (Photo: X/Vinod Tawde)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नए चेहरे जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसी कड़ी में मंगलवार को लोकगायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है.

सूत्र बताते हैं कि अलीनगर सीट से मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कटना लगभग तय है, और पार्टी इस सीट पर युवा और लोकप्रिय चेहरा लाने के मूड में है. मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर बड़े फैन बेस और मिथिला क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने प्रचार अभियान का चेहरा भी बना सकती है.

अगर मैथिली ठाकुर को टिकट मिलता है, तो यह पहली बार होगा जब बिहार की लोक-संस्कृति से जुड़ी कोई प्रसिद्ध गायिका सीधे राजनीतिक मैदान में उतरेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

vinod tawde maithili thakur ramesh thakur
मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने पर हो रही प्रतिक्रिया, लोगों की फिक्र है या उनका विरोध? 
Maithili Thakur, Vinod Tawde, Ramesh Thakur
'लालू राज में बिहार छोड़ना पड़ा, अब लौटने का समय...', क्या बोले मैथिली ठाकुर के पिता 
Maithili Thakur
पवन सिंह के बाद मैथिली ठाकुर... बिहार में कौन-कौन सितारे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं 
maithili thakur narendra modi bjp leaders
मैथिली ठाकुर, मिथिला और महिला वोटर... बीजेपी ने पवन सिंह का डैमेज कंट्रोल खूब किया 
Maithili Thakur (Photo: Instagram @maithilithakur)
टिकट पर बात कब शुरू हुई... नीतीश-चिराग पर क्या सोचती हैं? मैथिली ने दिए सवालों के जवाब 

हाल ही में विनोद तावड़े से की थी मुलाकात

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मैथिली ने हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संगठन महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की, जिसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

क्या बोलीं मैथिली?

मुलाकात के बाद आजतक से बात करते हुए मैथिली ने कहा भी था कि बीजेपी नेताओं के साथ आधे घंटे तक बात हुई. बातचीत सकारात्मक रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम एनडीए के समर्थन में हैं और हमेशा से बीजेपी मेरी प्राथमिकता रही है. मैथिली ने कहा था कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूं. मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है. बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, विकास में योगदान देना चाहती हूं.

Advertisement

चुनाव लड़ने के लिए तैयार मैथिली ठाकुर

बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वर्ष 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़ गए थे, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस आना चाहती हैं.

दरभंगा की रहने वाली मैथिली ठाकुर लोक संगीत और मिथिला संस्कृति के लिए जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. इसी साल मैथिली ठाकुर 25 की हुई हैं. 

कौन हैं मैथिली ठाकुर?

मैथिली बिहार की फेमस सिंगर हैं. वो दरभंगा की रहने वाली हैं. मैथिली लोक संगीत के लिए वो जानी जाती हैं. विदेश में भी मैथिली कॉन्सर्ट करती हैं. 25 साल की सिंगर मिथिला संस्कृति के लिए फेमस हैं. बचपन से मैथिली को गाने का शौक है. वो प्लेबैक सिंगर हैं. क्लासिकल म्यूजिक में उनकी ट्रेनिंग हुई है. मैथिली ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं. उनके पिता रमेश ठाकुर और मां भारती ठाकुर मैथिली म्यूजिशियन हैं.

दोनों बतौर म्यूजिक टीचर काम करते हैं. मैथिली के दो भाई हैं. वो भी संगीत की दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं. सभी बच्चों को उनके दादा और पिता ने संगीत की तालीम दी है. तीनों भाई बहनों को हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के अलावा हारमोनियम और तबला बजाने की भी ट्रेनिंग दी गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement