Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तान आर्मी के 12 सैनिक मारे गए हैं. तालिबान बलों ने कथित तौर पर शनिवार देर रात कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर गोलीबारी की है. स्थानीय मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है. फिलिस्तीनी संगठन हमास मिस्र में प्रस्तावित गाज़ा शांति समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा. हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों पर उनके मतभेद हैं. हमास नेताओं ने ट्रंप के उस सुझाव को बेतुका बताया है. अमेरिका में लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच में शनिवार दोपहर एक हेलिकॉप्टर टेकऑफ के तुरंत बाद अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकरा गया. इस हादसे में 5 लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. वहीं, बिहार विधान परिषद ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के 24 पदों पर भर्ती निकाली है. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...

कहर बनकर टूटे तालिबानी लड़ाके... PAK आर्मी के 12 जवान मारे गए, 5 ने हथियार डाले, टैंक-चौकियां कब्जे में

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तान आर्मी के 12 सैनिक मारे गए हैं. तालिबान बलों ने कथित तौर पर शनिवार देर रात कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर गोलीबारी की है. स्थानीय मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है. इसके अलावा, कंधार के मायवंद में पांच पाकिस्तानी सैनिकों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण किया है.

हमास ने गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से बनाई दूरी, ट्रंप के प्रस्तावों को बताया बेतुका

फ़िलिस्तीनी संगठन हमास मिस्र में प्रस्तावित गाज़ा शांति समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा. हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों पर उनके मतभेद हैं. हमास नेताओं ने ट्रंप के उस सुझाव को बेतुका बताया, जिसमें कहा गया था कि शांति योजना के तहत हमास के सदस्य गाज़ा पट्टी छोड़ दें.

WWE रिंग में रोमन रेंस बन गए क्रिकेटर, कोहली के स्टाइल में लगाया 'शॉट', VIDEO

WWE क्राउन ज्वेल चैम्पियनशिप 2025 में रेसलिंग सुपरस्टार रोमन रेंस ने रिंग में विपक्षी रेसलर ब्रॉनसन रीड के खिलाफ क्रिकेट बैट का प्रयोग किया. रोमन रेंस के इस मूव को देखकर दर्शकों को विराट कोहली का मैदान पर बल्ला चलाने का एग्रेसन याद आ गया. हालांकि, इस मुकाबले में जीत ब्रॉनसन रीड की ही हुई.

अमेरिका में भयानक हादसा! टेकऑफ के बाद उड़ता रहा गोल-गोल, फिर पेड़ से टकराकर हेलिकॉप्टर क्रैश- VIDEO

अमेरिका में लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच में शनिवार दोपहर एक हेलिकॉप्टर टेकऑफ के तुरंत बाद अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकरा गया. इस हादसे में 5 लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जिनमें दो हेलिकॉप्टर सवार और तीन सड़क पर मौजूद व्यक्ति शामिल हैं. हादसे का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'अमेरिका के लिए भारत से संबंध बेहद अहम', PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले राजदूत सर्जियो गोर

भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करने से पहले शनिवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, PM मोदी अपना एक महान और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं. गोर ने ये भी कहा कि अमेरिका, भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है.

T20 क्रिकेट में नामीबिया का बड़ा उलटफेर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास

नामीबिया ने शनिवार को विंडहोक में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीकी टीम के ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी आगामी टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में हैं. इस मैच में क्विंटन डी कॉक की संन्यास से वापसी हुई. लेकिन नतीजा उनके लिए निराशाजनक रहा.

सरकारी नौकरी: बिहार विधान परिषद में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, सैलरी 63,000 रुपये तक

बिहार विधान परिषद ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के 24 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट blcsrecruitment.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पोस्ट पर आवेदन 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन शुल्क देना होगा.

