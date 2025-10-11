'अमेरिका के लिए भारत से संबंध बेहद अहम', PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले राजदूत सर्जियो गोर

अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है. वह भारत पहुंच चुके हैं और सोमवार से आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे. नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास का चार्ज संभालने से पहले गोर ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक महान और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं. सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि अमेरिका, भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है.

सर्जियो गोर की यह टिप्पणी ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच आई है. गोर ने X पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी मुलाकात अद्भुत रही. हमने डिफेंस, ट्रेड और टेक्नॉल्जी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी चर्चा की.' अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत में अमेरिकी दूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि के बाद, सर्जियो गोर नई दिल्ली की छह दिवसीय यात्रा पर हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी X पर एक पोस्ट में सर्जियो गोर से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई. मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत-अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करेगा.' इससे पहले दिन में सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की थी.

Advertisement

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, 'आज नई दिल्ली में अमेरिका के भारत में मनोनित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई. उनके साथ भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई. मैं उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं.' गोर ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की. मिस्री ने राजदूत गोर को भारत में उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

Pleased to meet Ambassador-designate Sergio Gor of the US today in New Delhi.



Discussed the India-US relationship and its global significance.



Wish him the best for his new responsibility. @USAmbIndia

🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/cBMiYeRSVV — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2025

एक दिन पहले ही, फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण की 'सफलता' पर राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी थी. दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में हुई अब तक की प्रगति की भी समीक्षा की थी. तीन सप्ताह के अंदर यह दूसरी बार था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंन की फोन पर बातचीत हुई.

---- समाप्त ----