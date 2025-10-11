T20 क्रिकेट में नामीबिया का बड़ा उलटफेर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास

नामीबिया में एक बड़े उलटफेर में 11 अक्टूबर को विंडहोक में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया. यह नामीबिया की ​राजधानी विंडहोक में बने नए क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच था. नामीबिया ने आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप की उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीकी टीम को पटखनी दे दी.

आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए था, नामीबियाई बैटर जेन ग्रीन ने जैसे ही एक शानदार शॉट लगाकर गेंद बाउंड्री के पार भेजी, 4,000 दर्शकों की क्षमता वाले नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे. दक्षिण अफ्रीकी टीम के ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान में हैं. इस मैच में क्विंटन डी कॉक की संन्यास से वापसी हुई. लेकिन नतीजा उनके लिए निराशाजनक रहा.

बता दें कि क्विंटन डी कॉक ने टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित की है.

नामीबिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आपेनिंग करने उतरे डी कॉक क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए. नामीबिया के तेज गेंदबाज गेरहार्ड इरास्मस ने उन्हें पहले ही ओवर में सिर्फ एक रन पर आउट कर दिया. रीजा हेंड्रिक्स भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिससे पांचवें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 25 रन हो गया.

रुबिन हरमन और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने दक्षिण अफ्रीकी पारी को संभाला. हालांकि रुबिन हरमन आक्रामक रहे, लेकिन रुबेन ट्रम्पेलमैन ने इस साझेदारी का अंत किया. प्रीटोरियस भी जल्द ही पवेलियन लौट गए, लेकिन जेसन स्मिथ ने 31 रनों की पारी खेलकर स्थिति को संभाला. उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाजों का अच्छा साथ मिला और दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बनाए. नामीबिया के लिए ट्रम्पेलमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 28 रन देकर 3 विकेट लिए.

नामीबिया की टीम धीमी गति से लक्ष्य का पीछा कर रही थी और जान फ्राइलिंक और लौरीन स्टीनकैंप के जल्दी आउट होने से वे बैकफुट पर आ गए. कप्तान इरास्मस ने 21 रनों की ठोस पारी खेली, लेकिन फोर्टुइन ने उन्हें आउट कर दिया. जेजे स्मिट और मालन क्रूगर के आउट होने के बाद नामीबियाई बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री लगाना तक मुश्किल हो गया था. दक्षिण अफ्रीका इस लो स्कोरिंग मुकाबले में जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जेन ग्रीन ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए 23 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिला दी.

