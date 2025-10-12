scorecardresearch
 

सरकारी नौकरी: बिहार विधान परिषद में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, सैलरी 63,000 रुपये तक

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. बिहार विधान परिषद में भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. तो चलिए जानते हैं, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है.

बिहार विधान परिषद में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका है. ( Photo: vidhanparishad.bihar.gov.in)
बिहार विधान परिषद ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के 24 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट blcsrecruitment.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है.

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से बिहार विधान परिषद में ड्राइवर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी.

कब से शुरू होगा आवेदन
इस पोस्ट पर आवेदन 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन शुल्क लगेगा.

यहां चेक करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन
अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए.
साइकिल चलाना आना चाहिए.
ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.

क्या होनी चाहिए आयु सीमा
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
महिलाओं और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष.

कितनी मिलेगी सैलरी
ड्राइवरों को पे लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा.
ऑफिस अटेंडेंट को वेतन स्तर 1 के अनुसार 18,000 से 56,000 रुपये प्रति माह तक भुगतान किया जाएगा.
इसके साथ ही अन्य भत्ते भी प्रदान किये जायेंगे.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सभी अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये.

कैसे होगा सेलेक्शन
लिखित परीक्षा के आधार पर.
ड्राइवरों को ड्राइविंग टेस्ट भी उत्तीर्ण करना होगा.

