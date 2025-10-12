scorecardresearch
 

अमेरिका में भयानक हादसा! टेकऑफ के बाद उड़ता रहा गोल-गोल, फिर पेड़ से टकराकर हेलिकॉप्टर क्रैश- VIDEO

लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच में शनिवार दोपहर एक हेलिकॉप्टर टेकऑफ के तुरंत बाद अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकरा गया. इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो हेलिकॉप्टर सवार और तीन सड़क पर मौजूद व्यक्ति शामिल हैं.

लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच पर हेलिकॉप्टर क्रैश. (Photo: ITG)
लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच पर हेलिकॉप्टर क्रैश. (Photo: ITG)

लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच में शनिवार दोपहर एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में 5 लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जिनमें दो हेलिकॉप्टर सवार और तीन सड़क पर मौजूद व्यक्ति शामिल हैं. हादसे का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस विभाग की एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, हंटिंगटन बीच पुलिस विभाग और हंटिंगटन बीच अग्निशमन विभाग ने शनिवार को पैसिफिक कोस्ट हाईवे और हंटिंगटन स्ट्रीट पर हुई दुर्घटना पर कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि दो लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और तीन लोग सड़क पर घायल हो गए.

पुलिस विभाग ने बताया कि शनिवार दोपहर को हंटिंगटन बीच पर एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. हेलिकॉप्टर टेकऑफ के तुरंत बाद हेलिकॉप्टर अनियंत्रित होकर गोल-गोल घूमने लगा और पेड़ों से टकराकर पैसिफिक कोस्ट हाईवे (PCH) पर क्रैश हो गया. इस हादसे में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें हेलिकॉप्टर सवार दो लोग और जमीन पर मौजूद तीन अन्य शामिल हैं. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. साथ ही एक व्यक्ति इस हादसे में बाल-बाल बचा, जिसका डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

