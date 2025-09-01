Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर विकल्प की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, केंद्र सरकार ने सोमवार को आंकड़े जारी कर बताया है कि बीते अगस्त महीने में सरकारी खजाने में GST से 1.86 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है. इन खबरों के अलावा, पीओके में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 5 पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल-फ्री पेट्रोल पर विकल्प की मांग खारिज की, E20 बिक्री जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर विकल्प की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. SC ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है. PIL में आरोप लगाया गया था कि लाखों मोटर चालकों को ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनकी गाड़ियों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है.

GST से भरा सरकार का खजाना, अगस्त में ₹1.86 लाख करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन

केंद्र सरकार ने सोमवार को आंकड़े जारी कर बताया है कि बीते अगस्त महीने में सरकारी खजाने में GST से 1.86 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है. ये राशि बीते साल की समान अवधि की तुलना में 6.5 फीसदी ज़्यादा है. अगस्त 2024 में 1.75 लाख करोड़ रुपये रहा था. वहीं, जुलाई 2025 में जीएसटी संग्रह से सरकार के खजाने में 1.96 लाख करोड़ रुपये आए थे.

PoK के गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलिकॉप्टर रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान के चिलास इलाके में थोर के पास क्रैश हो गया. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हेलिकॉप्टर ने पहले तकनीकी ख़राबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई है.

Stock Market: कोई 10%... तो कोई 15% भागा, इन शेयरों ने दिखाया दम, शेयर बाजार में बम-बम

शेयर बाज़ार में सोमवार को दिनभर तेजी के साथ कारोबार हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स कारोबार के अंत में 554 अंकों की उछाल के साथ क्लोज़ हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 198 अंक चढ़कर 24,600 के पार पहुंचकर बंद हुआ. कारोबार के दौरान कुल मिलाकर कई कंपनियों के शेयर 10% से लेकर 15% तक तेजी के साथ बंद हुए.

सितंबर में होगी सामान्य से अधिक बारिश, किसानों को इन फसलों के लिए रहना होगा सतर्क

मौसम विभाग ने सितंबर में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई है. लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों समेत दक्षिण भारत के कुछ दूरदराज के इलाकों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है. सितंबर 2025 में पूरे देश में मासिक औसत वर्षा दीर्घावधि औसत 109% रहने की संभावना है.

महिला वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में बंपर इजाफा... विजेता को मिलेंगे करोड़ों, बाकी टीमें भी होंगी मालामाल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्राइज़ मनी में इज़ाफे की घोषणा की है. महिला वर्ल्ड कप में इस बार आईसीसी 13.88 मिलियन डॉलर यानि लगभग 122 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि बांटेगी. 2022 में न्यूज़ीलैंड में हुए टूर्नामेंट में इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन डॉलर थी. यानि इस बार प्राइज़ मनी में 297% की बढ़ोतरी हुई है.

मराठा आरक्षण आंदोलन: सड़कें जाम...BSE ऑफिस में घुसने की कोशिश, मुंबई में चौथे दिन भी अनशन जारी

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान में चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं. उन्होंने सोमवार से पानी पीना भी बंद करने की घोषणा कर दी है. प्रदर्शनकारी सड़कों पर खड़े ट्रकों और डिवाइडरों पर रह रहे हैं. मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1500 से अधिक जवान तैनात किए हैं.

SC का बड़ा फैसला, 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षक बिना TET पढ़ा सकेंगे, नहीं मिलेगा प्रमोशन

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने शिक्षकों की योग्यता (TET परीक्षा) और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों से जुड़े मामले को CJI को भेज दिया है, ताकि इसे बड़ी बेंच द्वारा सुना जा सके. कोर्ट ने कहा- जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम सेवा बची है, वे बिना TET पास किए पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा.

उत्तराखंड: बारिश बनी आफत, रुद्रप्रयाग में हाईवे बंद, खराब मौसम के चलते 5 सितंबर तक केदारनाथ यात्रा पर रोक

उत्तराखंड में भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है. केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में रात से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे ख़तरा बढ़ गया है. बांसवाड़ा में हाईवे बंद होने से केदारनाथ यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया गया है. उत्तरखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है.

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को SC ने दी राहत, 7 दिन के लिए बढ़ाई जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव को मिली अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है. विकास ने अपनी शादी और 54 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था करने के लिए और समय की मांग की थी. नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने जमानत बढ़ाए जाने का विरोध किया.

