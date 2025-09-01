scorecardresearch
 

सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल-फ्री पेट्रोल पर विकल्प की मांग खारिज की, E20 बिक्री जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया जिसमें देशभर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की अनिवार्य बिक्री को चुनौती दी गई थी. याचिका में उपभोक्ताओं को विकल्प देने और पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग की मांग की गई थी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और एथेनॉल से गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ उपभोक्ताओं को ऑप्शन मिलनी चाहिए. (Photo- AI-Generated)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की बिक्री पर सवाल उठाया गया था. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों मोटर चालकों को ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनकी गाड़ियों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता ने कई निर्देशों की मांग की थी, जिनमें प्रमुख रूप से पेट्रोल पंप पर एथेनॉल-फ्री पेट्रोल उपलब्ध कराने, सभी पंप और डिस्पेंसिंग यूनिट्स पर स्पष्ट लेबल लगाने, उपभोक्ताओं को उनके वाहन की फ्यूल-कंपैटिबिलिटी की जानकारी देने और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत उचित एडवाइजरी जारी करने की मांग शामिल थी.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल वाली इथेनॉल नीति का फायदा न किसानों को मिला है और न वाहन मालिक को

साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सरकार देशभर में एक स्टडी कराए जिससे यह पता चल सके कि E20 फ्यूल से नॉन-कंपैटिबल गाड़ियों में कितनी मैकेनिकल डिग्रेडेशन और एफिशिएंसी लॉस हो रहा है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट शादन फरासत ने कोर्ट से कहा कि बिना किसी नोटिस या अधिसूचना के केवल E20 फ्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि याचिकाकर्ता E20 को हटाने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देने की अपील कर रहा है.

यह भी पढ़ें: इथेनॉल ईंधन वाली देश की पहली कार लॉन्च, प्रदूषण मिलेगी से राहत, किसानों को भी फायदा

केंद्र सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इस पर अटॉर्नी जनरल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि "क्या कोई बाहर से आकर तय करेगा कि भारत में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल होगा?" उन्होंने यह भी कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिला है और इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग सही नहीं है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस पर और कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है.

