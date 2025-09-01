PoK के गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलिकॉप्टर रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान के चिलास इलाके में थोर के पास क्रैश हो गया. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हेलिकॉप्टर ने पहले तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने कहा कि हादसे के वक्त हेलिकॉप्टर में दो पायलट और तीन टेक्निकल स्टाफ मौजूद थे. यह हेलिकॉप्टर एक नए प्रस्तावित हेलिपैड पर टेस्ट लैंडिंग कर रहा था. उसी दौरान हादसा हुआ और सभी पांचों क्रू मेंबर की मौत हो गई.

दीमर जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अब्दुल हमीद ने बयान में पुष्टि की कि दुर्घटना में कुल पांच हताहत हुए हैं. इनमें दो पायलट और तीन टेक्निकल स्टाफ शामिल हैं. उन्होंने बताया कि हादसे की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आर्मी अफसर

हादसे की खबर मिलते ही बड़े स्तर पर अफसर मौके पर पहुंचे. इनमें FCN कमांडर, DG गिलगित-बाल्टिस्तान स्काउट्स और दीमर के कमिश्नर भी शामिल थे. इनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी क्रैश साइट पर पहुंच गए.

खैबर में भी क्रैश हुआ सेना का हेलिकॉप्टर

यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा सरकार का भी एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. पिछले कुछ हफ्तों में यह दूसरा बड़ा हेलिकॉप्टर क्रैश है, जिसने पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं और तकनीकी तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी ने पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड-कश्मीर (PoK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है.

