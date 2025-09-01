scorecardresearch
 

Feedback

PoK के गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलिकॉप्टर गिलगित-बाल्टिस्तान के चिलास में क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलट और तीन टेक्निकल स्टाफ की मौत हो गई. हेलिकॉप्टर टेस्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ. यह हादसा पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा सरकार के हेलिकॉप्टर क्रैश के बाद दूसरी बड़ी घटना है.

Advertisement
X
गिलगित-बाल्टिस्तान में पहले खैबर में भी एक हेलिकॉप्टर क्रैश कर गया था. (Photo- Screengrab)
गिलगित-बाल्टिस्तान में पहले खैबर में भी एक हेलिकॉप्टर क्रैश कर गया था. (Photo- Screengrab)

पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलिकॉप्टर रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान के चिलास इलाके में थोर के पास क्रैश हो गया. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हेलिकॉप्टर ने पहले तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने कहा कि हादसे के वक्त हेलिकॉप्टर में दो पायलट और तीन टेक्निकल स्टाफ मौजूद थे. यह हेलिकॉप्टर एक नए प्रस्तावित हेलिपैड पर टेस्ट लैंडिंग कर रहा था. उसी दौरान हादसा हुआ और सभी पांचों क्रू मेंबर की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: वॉर जोन के पास पोलैंड का F-16 एयरशो के दौरान क्रैश, पायलट की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Indias significant role in the SCO, Putin-Modi meeting.
मोदी-पुतिन बात करते गुजरे, देखते रह गए पाक PM शहबाज; Video 
Today’s Protest: PM Modis Strong Message, Ignored Sharif
SCO समिट में PM मोदी का कड़ा संदेश, शहबाज शरीफ को किया नजरअंदाज 
Devastating floods in Pakistan, Kartarpur Corridor submerged, thousands displaced.
पाकिस्तान में बाढ़ का तांडव, करतारपुर कॉरिडोर डूबा, हजारों बेघर 
चीन में SCO रात्रि भोज में पीएम मोदी ने शाहबाज शरीफ को किया अनदेखा (Photo: ITG/Pranay Upadhyay)
SCO समिट से पीएम मोदी का PAK को कड़ा संदेश... डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को किया इग्नोर 
Indias new power is changing global strategy.
भारत की बढ़ती शक्ति, बदल रही वैश्विक रणनीति 

दीमर जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अब्दुल हमीद ने बयान में पुष्टि की कि दुर्घटना में कुल पांच हताहत हुए हैं. इनमें दो पायलट और तीन टेक्निकल स्टाफ शामिल हैं. उन्होंने बताया कि हादसे की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आर्मी अफसर

हादसे की खबर मिलते ही बड़े स्तर पर अफसर मौके पर पहुंचे. इनमें FCN कमांडर, DG गिलगित-बाल्टिस्तान स्काउट्स और दीमर के कमिश्नर भी शामिल थे. इनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी क्रैश साइट पर पहुंच गए.

Advertisement

खैबर में भी क्रैश हुआ सेना का हेलिकॉप्टर 

यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा सरकार का भी एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. पिछले कुछ हफ्तों में यह दूसरा बड़ा हेलिकॉप्टर क्रैश है, जिसने पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं और तकनीकी तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: AI प्लेन क्रैश से डरीं भारती, फ्लाइट में चढ़ना किया बंद, करोड़ों का नुकसान झेलने को तैयार

फिलहाल अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी ने पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड-कश्मीर (PoK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement