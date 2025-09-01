महिला वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में बंपर इजाफा... विजेता को मिलेंगे करोड़ों, बाकी टीमें भी होंगी मालामाल

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है. इस बार यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा. वर्ल्ड कप के लिए अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इनामी राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा की है.

महिला वर्ल्ड कप में इस बार आईसीसी 13.88 मिलियन डॉलर (लगभग 122 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि बांटेगी. 2022 में न्यूजीलैंड में हुए टूर्नामेंट में इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन डॉलर थी. यानी इस बार 297 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह इनामी राशि 2023 में भारत में हुए आईसीसी मेन्स क्रिकेट विश्व कप की कुल इनामी राशि (10 मिलियन डॉलर) से भी ज्यादा है.

The biggest-ever prize money pool put forward in ICC Women’s Cricket World Cup history 🏆#CWC25



Details ⬇️https://t.co/oDGTG3zyx6 — ICC (@ICC) September 1, 2025

महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 39.55 करोड़ रुपये) मिलेंगे. 2022 में विजेता रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को केवल 1.32 मिलियन डॉलर मिले थे. यानी विजेता टीम को मिलने वाली इनामी राशि में 239 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (19.77 करोड़ रुपये) मिलेंगे.

फिसड्डी टीम को भी मिलेंगे इतने रुपये

2022 में उपविजेता रही इंग्लिश टीम को 600,000 डॉलर मिले थे. यानी रनर-अप को मिलेन वाली राशि में 273 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को एक समान 1.12 मिलियन डॉलर (लगभग 9.88 करोड़ रुपये). 2022 में यह 300000 डॉलर थी. अंकतालिका में 5वें और 6वें स्थान पर रहने वाली टीमों को एक समान 700000 डॉलर (लगभग 6.17 करोड़ रुपये) मिलेंगे.

वहीं 7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों को एक समान 280000 डॉलर (लगभग 2.47 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. हर टीम को इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 250000 डॉलर (लगभग 2.20 करोड़ रुपये) की गारंटी मनी मिलेगी. साथ ही ग्रुप स्टेज में हर मैच जीतने पर टीमों को 34,314 डॉलर मिलेंगे.

ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा, 'यह महिला क्रिकेट की यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है. इनामी राशि में चार गुना वृद्धि यह दर्शाती है कि हम महिला क्रिकेट के दीर्घकालिक विकास को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं. हमारा स्पष्ट संदेश है कि महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर माना जाएगा, यदि वे क्रिकेट को पेशेवर करियर के रूप में चुनती हैं. हम सभी स्टेकहोल्डर्स, फैन्स, मीडिया, पार्टनर्स और सदस्य बोर्डों से अनुरोध करते हैं कि वे महिला क्रिकेट को उसका सही सम्मान और पहचान दिलाने में हमारा साथ दें.'

