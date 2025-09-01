scorecardresearch
 

Stock Market: कोई 10%... तो कोई 15% भागा, इन शेयरों ने दिखाया दम, शेयर बाजार में बम-बम

Share Market के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी सप्ताह के पहले दिन ग्रीन जोन में ओपन हुए और दिनभर तेजी के साथ कारोबार करने के बाद अंक में जोरदार बढ़त लेकर बंद हुए. टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर अडानी पोर्ट तक के शेयर उछले.

शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स जोरदार तेजी के साथ बंद (File Photo: ITGD)
शेयर बाजार में सोमवार को दिनभर तेजी के साथ कारोबार हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स कारोबार के अंत में 554 अंकों की उछाल के साथ क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 198 अंक चढ़कर 24,600 के पार पहुंचकर बंद हुआ. कारोबार के दौरान ऑटो से लेकर आईटी शेयर तक तेजी देखने को मिली. टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लार्जकैप कैटेगरी में सबसे आगे रहे, तो अडानी पोर्ट्स जोमैटो ने भी हरे निशान पर कारोबार खत्म किया. 

सेंसेक्स 80300 के पार पहुंचकर बंद
शेयर मार्केट में सोमवार को आई तेजी के चलते बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 79,828.99 के लेवल पर ओपन होने के बाद लगातार बढ़त बनाए रहा और अंत में 554.84 अकों की तेजी लेकर 80,364.49 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई के निफ्टी की बात करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई और 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स 24,432.70 पर ओपनिंग करने के बाद 24,625.05 के लेवल पर क्लोज हुआ. 

सबसे तेज भागने वाले 10 शेयर 
सोमवार को बाजार में तूफानी तेजी के बीच सबसे ज्यादा चढ़कर बंद होने वाले शेयरों की लिस्ट देखें, तो इसमें लार्जकैप कंपनियों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर (3.65%), टाटा मोटर्स शेयर (3.17%), ट्रेंट शेयर (2.71%) और एटरनल शेयर (2.23%) की उछाल के साथ बंद हुआ. 

मिडकैप कैटेरगी में शामिल कंपनियों में से ओलेक्ट्रा का शेयर (15.49%), टीआई इंडिया शेयर (6.07%), डिक्शन शेयर (5.42%), गुजरात गैस लिमिटेड शेयर (4.81%) और आरवीएनएल शेयर (4.26%) उछलकर बंद हुआ. वहीं स्मॉलकैप शेयरों में सबसे तेज भागने वाला शेयर इक्सिगो का रहा, जो 10.02% की तेजी लेकर क्लोज हुआ. 

इन बड़ी कंपनियों के शेयर भी चमके
सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में शामिल जो शेयर ग्रीन जोन में बंद हुआ, उनमें एशियन पेंट्स (2.13%), इंफोसिस (2.04%), टेक महिंद्रा (1.71%), अडानी पोर्ट्स (1.68%), पावर ग्रिड (1.63%), एक्सिस बैंक (1.52%), बजाज फिनसर्व (1.44%) और बजाज फाइनेंस शेयर (1.43%) भी शामिल रहे. मिडकैप में एक्साइड इंडिया (4.14%), सीजी पावर (3.33%), यूनोमिंडा (3.31%) और टाटा टेक का शेयर (3.10%) की उछाल के साथ बंद हुआ. 

बाजार की तेजी में भी फिसले ये स्टॉक
अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार में तेजी के बावजूद फिसलने वाले शेयरों के बारे में, तो सनफार्मा का शेयर 1.87% की गिरावट लेकर बंद हुआ, जबकि आईटीसी, एचयूएल, टाइटन और रिलायंस ने भी रेड जोन में कारोबार खत्म किया. मिडकैप कंपनियों में सबसे ज्यादा यूबीएल का शेयर 2.71%, जबकि फर्स्ट क्राई का शेयर 1.42% फिसला. इसके अलावा स्मॉलकैप में शामिल एनएसीएल इंडिया शेयर 4.74%, तो रेप्रो शेयर 3.44% गिरकर बंद हुआ. 

बाजार में तेजी के पीछे कारण
शेयर बाजार में तेजी के पीछे कारणों की बात करें, तो टैरिफ टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के तियानजिन में SCO समिट में हिस्सा लेने, चीनी और रूसी राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की खबर से बाजार को सपोर्ट मिला. भारत चीन के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ा. इसके अलावा भारत की जीडीपी के अप्रैल-जून तिमाही के आंकड़ों ने भी बाजार को सपोर्ट किया, जो 7.8% रही है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

