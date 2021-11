VIDEO: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया शख्स, यूं बची जान

मुंबई के कल्याण स्टेशन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. जहां पर एक शख्स चलती ट्रेन से उतरते समय गिर गया फिर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया. मौके पर मौजूद एक प्वाइंटमैन ने शख्स की जान बचा ली. यह हादसा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. प्वाइंटमैन की इस हिम्मत को देख हर कोई उसकी तारीफ करने में लगा है.

चलती ट्रेन से गिरे यात्री के लिए फरिश्ता बना शख्स

सेंट्रल रेलवे ने इस घटना का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो शेयर कर कैप्शन लिखा है,'' कल्याण स्टेशन के प्वाइंटमैन ने बचाई एक यात्री की जान. दिनांक 14.11.2021 कल्याण स्टेशन पर 02321अप 11.54 बजे जैसे ही रवाना हुई, प्वाइंटमैन शिवजी सिंह ने एक यात्री को प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन के बीच गिरते हुए देखा. प्वाइंटमैन ने तुरंत उसकी मदद की और जान बचाई.

Pointsman of Kalyan station @drmmumbaicr saved the life of a passenger.on 14.11.2021 As 02321up left at Kalyan station at 11.54 hrs, Pointsman Shri Shivji Singh noticed a passenger falling between the platform and the train.The pointsman immediately helped him and saved his life pic.twitter.com/jRpa4iN3Sz