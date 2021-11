रेलवे के स्विचमैन ने किया दिल छूने वाला काम, हर कोई कर रहा तारीफ

मुंबई के वांगली रेलवे स्टेशन पर कुछ माह पूर्व एक रेल कर्मचारी ने अपनी जान की बाजी लगाकर मासूम बच्चे की जान बचाई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. बच्चे की जान बचाने वाले स्विचमैन मयूर शेलके को पुरस्कृत भी किया गया था. पूरी मुंबई में यह घटना चर्चा का विषय बन गई थी. मयूर शेलके ने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखकर उस वाकये के बारे में बताया कि जब भी इस घटना के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है.

रेलवे के स्विचमैन ने मासूम बच्चे की बचाई थी जान

मयूर शेलके ने बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी के लिए वांगली स्टेशन पर जा रहे थे. वहां पर वो स्विचमैन का काम करते हैं. उन्होंने देखा कि एक बच्चा खेलते-खेलते रेल की पटरी गिर गया है और उसकी मां जोर जोर से साहिल.... साहिल... चिल्ला रही है. फिर सामने से तेज रफ्तार आती ट्रेन देखकर उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है. साहिल की मां देख नहीं सकती थी. इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला-चिल्ला कर मदद मांग रही थी.

बच्चे की मां देख नहीं सकती थी

शेलके ने बताया कि तेज रफ्तार आती ट्रेन से वो सिर्फ 20 मीटर की ही दूरी पर था. उसने बताया कि वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वो बच्चे को नहीं उठा सका तो उसकी और बच्चे की मौत निश्चित है, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और बच्चे की जान बचाने की कोशिश की. जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली. एक सेकेंड की देरी से दोनों की जान जा सकती थी. शेलके ने बताया कि शुक्र है कि वो और साहिल सही सलामत हैं.

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



