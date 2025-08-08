scorecardresearch
 

गोदाम से पार कर दिया था 51 लाख का माल... अब पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गैंग को पकड़ा

महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोरी की गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में आठ चोरी की वारदातों में सक्रिय थे। 51 लाख रुपये के सिगरेट सहित चोरी का माल बरामद हुआ है। आरोपियों ने चोरी के दौरान डीवीआर चोरी कर सीसीटीवी सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की थी। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच से गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं और आगे की जांच जारी है.

चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि ये आरोपी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आठ चोरी के मामलों में शामिल थे. पुलिस ने यह गिरफ्तारी जुलाई के मध्य में रबोडी इलाके में हुई चोरी की जांच के दौरान की. चोरी की वारदात में लगभग 51 लाख रुपये के सिगरेट एक गोदाम से चुराए गए थे. इसके साथ ही आरोपियों ने गोदाम से सीसीटीवी के सबूत नष्ट करने के लिए डीवीआर भी ले भागे थे.

एजेंसी के अनुसार, डीसीपी (क्राइम) अमरसिंह जाधव ने बताया कि चोरी में इस्तेमाल किए गए स्कूटर, बाइक और एक टेम्पो को ट्रेस किया गया. आरोपियों ने वारदात स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर वाहन पार्क करके चोरी का माल ट्रांसफर किया था, ताकि पकड़ में न आएं.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने चोरी के बाद मीरा रोड की ओर भागने का प्रयास किया. पुलिस क्राइम ब्रांच ने 29 जुलाई को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 28 वर्षीय महेंद्र कुमार थानाराम मेघवाल और गणेश धुला पाटीदार राजस्थान से हैं, जबकि 47 वर्षीय राजेश उर्फ अन्ना बबन कदम मुंबई के कंधिवली वेस्ट का रहने वाला है.

डीसीपी जाधव ने बताया कि यह गैंग ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में हुई आठ चोरियों में शामिल था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 10.4 लाख रुपये कीमत का माल बरामद किया है . आरोपियों ने जहां से चोरी की, वहीं से वाहन चुराए, फिर उनका इस्तेमाल चोरी की वारदातों में किया. 

इसके बाद वे वाहन छोड़ देते थे. चोरी का माल दूसरे राज्यों में उनके स्थायी संपर्कों के माध्यम से बेचा जाता था. इस गैंग के सदस्य मुंबई के लॉज में रहते थे और पुलिस से बचने के लिए बार-बार ठिकाने बदलते थे. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस गैंग के सदस्यों की तलाश कर रही है. बाकी चोरी के माल की बरामदगी के लिए जांच जारी है.

