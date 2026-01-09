Instagram पर आया 'लड़की' का मैसेज..., चैटिंग के बाद मिलने गया किशोर, फिर बर्बरता से हो गया कत्ल

महाराष्ट्र में पुणे के विश्रांतवाड़ी क्षेत्र में 17 साल के एक युवक अमन सिंह की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार अमन सिंह, पेशे से पेंटर था. वह 29 दिसंबर 2025 की सुबह काम के लिए घर से निकला और वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई.

और पढ़ें

पुलिस ने जांच के दौरान युवक का शव किसी सुनसान जगह से दफन हालत में बरामद किया. शुरुआती जांच में यह पता चला कि आरोपी, युवक को इंस्टाग्राम पर एक लड़की का फर्जी अकाउंट बनाकर लुभा रहे थे. अमन सिंह को विश्वास था कि वह एक युवती से बात कर रहा है और उसने कात्रज घाट पर मिलने का तय किया.

सुबह 9 बजे जब अमन घाट पहुंचा, वहां चारों आरोपी पहले से मौजूद थे. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने युवक पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद उसे खेड़- शिवापुर इलाके के दूरदराज स्थान पर ले जाकर पत्थर और दरांती से बेरहमी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को दफन कर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया.

पुलिस ने इस मामले में बेलगाम निवासी 19 साल के प्रथमेश चिन्डु अधिकारी और 19 साल के नागेश बलाजी धाबले को गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिग 16 और 17 वर्ष के उम्र के आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि हत्या पुराने विवाद और प्रताड़ना के कारण की गई थी.

Advertisement

पुणे क्राइम डीसीपी ने बताया कि मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण से मामले का खुलासा किया गया. पुलिस अब उस इंस्टाग्राम अकाउंट के स्रोत और मालिक की पहचान की जांच कर रही है. इस घटना ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन ट्रैप के खतरनाक पक्ष को उजागर किया है. पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----