कंपनी के कैंपस में मर्डर... बहस के बाद साथ काम करने वाले ने ले ली जान, पानी की टंकी में फेंकी लाश

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आपसी विवाद के चलते अपने ही ऑफिस के कलीग की हत्या कर शव को कंपनी परिसर में स्थित पानी की टंकी में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को वसई इलाके के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनी परिसर में हुई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 साल के आसाराम राकेश के रूप में हुई है. मृतक की पहचान उसके सहकर्मी राकेश सिंह के रूप में की गई है. दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आसाराम ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से अपने सहकर्मी पर हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की नीयत से शव को कंपनी परिसर में बनी पानी की टंकी में डाल दिया.

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब कंपनी के अन्य कर्मचारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला. सहकर्मियों ने तुरंत मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी की टंकी से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पालघर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका रही है. कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.



