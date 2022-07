उद्धव सरकार गिरने के बाद शरद पवार का एक्शन, NCP के राष्ट्रीय स्तर के कई विभाग भंग

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह फैसला महाराष्ट्र और किसी भी राज्य इकाई के यूनिट पर लागू नहीं होगा.

एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया. एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल पटेल ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस पर लागू नहीं होगा.

प्रफुल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रफुल पटेल ने ट्वीट कर लिखा, "हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब के अनुमोदन से राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है, इनमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शामिल नहीं हैं. इसके साथ ही महाराष्ट्र या किसी भी राज्य इकाई को भंग नहीं किया गया है."

With the approval of our National President Hon'ble Shri Sharad Pawar Saheb, all the National level Departments and Cells of @NCPspeaks excluding Nationalist Women's Congress, Nationalist Youth Congress and Nationalist Students Congress stand dissolved with immediate effect.