गर्लफ्रेंड पर कमेंटबाजी से भड़का शख्स,साथियों के साथ मिलकर ले ली दोस्त की जान

नागपुर के कलमना क्षेत्र के पार्वतीनगर में दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद हिंसक हो गया. गर्लफ्रेंड पर की गई टिप्पणी से नाराज दोस्तों ने मिलकर 22 वर्षीय युवक ऋतिक पटले की चाकू और रॉड से हत्या कर दी. हमले में चार अन्य लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया है.

गर्लफ्रेंड पर कमेंटबाजी से भड़का शख्स, ले ली दोस्त की जान (Photo: itg)
महाराष्ट्र में नागपुर के कलमना इलाके में उस समय दहशत फैल गयी, जब दोस्तों ने ही मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी. मामला शहर के पार्वतीनगर इलाके का है,जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पर कमेंट कर दिया. इस मामूली विवाद ने हिंसक का रूप ले लिया,जिसमे 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 4 अन्य लोग जख्मी हो गए.

पुलिस के अनुसार घटना देर रात की है ,जब ऋतिक पटले अपने दोस्त तनसू नागपुरे के साथ घर के बाहर बैठा था, तभी कैंपस में रहने वाला उनका दोस्त मुस्तफा उर्फ गोलू वहां पहुंचा. उसने दोनों को शराब पीने के लिए साथ चलने को कहा. पैसे न होने के कारण दोनों ने साथ जाने से इनकार कर दिया.फिर भी मुस्तफा उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया. वहां तीनों ने शराब पी और वापसी के दौरान ऋतिक और मुस्तफा के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हो गई. इसी दौरान ऋतिक ने उसे चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कमेंट कर दिया,जिससे मुस्तफा बौखला गया और गाली गलौज करने लगा .यहां तक की दोनों को रास्ते पर ही उतारकर चला गया.

मामला सुलझाने के लिए ऋतिक और तनसू अपने दोस्त सलीम अंसारी के साथ पार्वती नगर चौक पहुंचे. यहां मामला और उलझ गया. आलम ये हुआ की आपस में हाथापाई शुरू हो गयी ,जिसमें मुस्तफा, लुकमान, साहिल, सलाउद्दीन, उनका पिता ईशा व नाबालिग सहित तनसू, सलीम और ऋतिक पर टूट पड़े . ये हमला सुनियोजित तरीके से चाकू और रॉड की मदद से किया गया था. जिससे ऋतिक के सिर पर वार किया गया और ऋतिक की वहीं पर मौत हो गयी.

पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 नाबालिग हिरासत में है. पकड़े गए आरोपियों में ईशा हातिम अंसारी, उसके बेटे मुस्तफा उर्फ गोलू अंसारी, लुकमान अंसारी, साहिल अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी और एक किशोर शामिल है. जख्मियों में तनसू  नागपुरे, सलीम अंसारी, संगीता नागपुरे और शिवप्रसाद नागपुरे हैं.
 

---- समाप्त ----
