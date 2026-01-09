पैसों का लालच और देह व्यापार... मजबूर पीड़िता से गलत काम करवाते पकड़ी गई महिला

महाराष्ट्र में नागपुर शहर के कलमना थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पथक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है. उमंग बार के पास सार्वजनिक स्थान पर यह करवाई की गई.

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की है. इस दौरान आरोपी महिला ममता जयंत नागवंशी (उम्र 34 वर्ष), निवासी गुलमोहर नगर, सुदामा आश्रम के पास पीड़ित महिला से देह व्यापार करवाते हुए पकड़ा गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने पीड़ित महिला को आर्थिक लाभ का लालच देकर देह व्यापार के लिए प्रेरित किया और उससे अवैध रूप से देह व्यापार करवाया जा रहा था. इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 (2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 12,300 रुपये का मुद्देमाल जप्त किया है, जिसमें पंटर पंचनामा के अनुसार 2,300 रुपये नकद तथा लगभग 10,000 रुपये कीमत का एक मोबाइल फोन शामिल है. आरोपी एवं पीड़ित महिला दोनों की वैद्यकीय जांच कराई गई है.

इस मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच के अधिकारी श्याम अंगुथलेवार द्वारा दर्ज कराई गई है. आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी, पीड़ित महिला और जप्त मुद्देमाल को पुलिस थाना कलमना के हवाले किया गया है.

क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर ललिता तोड़ासे ने बताया है कि फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध देह व्यापार करने वालों में हड़कंप मच गया है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

