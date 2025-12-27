पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी ने खुद को लगाई फांसी, सदमे में मां ने भी की जान देने की कोशिश

महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को एक होटल में ठहरे बेंगलुरु के व्यक्ति ने अपनी जान दे दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. इस घटना के बाद उसकी मां ने भी सदमे में आत्महत्या का प्रयास किया, हालांकि उन्हें समय रहते बचा लिया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना वर्धा रोड स्थित एक होटल में हुई. सोनेगांव थाना पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सूरज शिवन्ना (36) के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा क्षेत्र के बीईएल लेआउट का निवासी था. पुलिस ने बताया कि सूरज ने होटल के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की.

होटल में शख्स ने दी जान

अधिकारी ने बताया कि सूरज की पत्नी गणवी ने 22 दिसंबर को बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा थाना क्षेत्र में आत्महत्या कर ली थी. दोनों की शादी को महज डेढ़ महीने ही हुए थे. पत्नी की मौत के बाद, उसके माता-पिता की शिकायत पर सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस के अनुसार, पत्नी के परिजनों से धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए सूरज, उसका छोटा भाई संजय (35) और उनकी मां जयंती शिवन्ना (60) पहले हैदराबाद गए और इसके बाद 26 दिसंबर को नागपुर पहुंचे थे. नागपुर पहुंचने के एक दिन बाद ही सूरज ने होटल में आत्महत्या कर ली.

खबर सुनते ही मां ने भी की खुदकुशी की कोशिश

सूरज की मौत की जानकारी मिलने पर उसकी मां जयंती शिवन्ना ने भी आत्महत्या का प्रयास किया. हालांकि, उनके छोटे बेटे संजय ने समय रहते उन्हें बचा लिया. पुलिस ने बताया कि जयंती को इलाज के लिए नागपुर स्थित एम्स नागपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

सोनेगांव थाना पुलिस ने बताया कि इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही, मृतक के छोटे भाई संजय का बयान भी दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.



