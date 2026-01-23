बाल खींचे, मुक्के मारे और खरोंच दी स्किन, बुकिंग रद्द होने पर मसाज करने आई महिला ने पीटा

मुंबई के वडाला इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि Urban Company ऐप के जरिए बुलाई गई मसाज थैरेपिस्ट ने बुकिंग रद्द होने के बाद उनके साथ मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

46 वर्षीय पीड़िता जो वडाला में अपने बेटे के साथ रहती हैं, उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने फ्रोजन शोल्डर की समस्या के इलाज के लिए Urban Company ऐप के माध्यम से मसाज सेवा बुक की थी. तय समय पर एक महिला थैरेपिस्ट उनके घर पहुंची. पीड़िता का कहना है कि थैरेपिस्ट के व्यवहार और उसके साथ लाए गए बड़े मसाज बेड को देखकर वह असहज हो गईं.

बुकिंग रद्द होते ही भड़की थैरेपिस्ट

इसी दौरान पीड़िता ने सेशन रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया शुरू की. आरोप है कि बुकिंग रद्द होते ही थैरेपिस्ट नाराज़ हो गई और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आई.

पीड़िता का आरोप है कि थैरेपिस्ट ने उनके बाल खींचे, चेहरे पर मुक्के मारे, खरोंचें डालीं और उन्हें ज़मीन पर धक्का दिया. जब महिला का बेटा बीच-बचाव के लिए आया, तो उसके साथ भी धक्का-मुक्की की गई.

घटना के दौरान पीड़िता ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी थैरेपिस्ट वहां से जा चुकी थी. इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता का आरोप– बाल खींचे, मुक्के मारे

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ NC (नॉन-कॉग्निज़ेबल) दर्ज की है. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ऐप में आरोपी के नाम और पहचान को लेकर कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसे बाद में ठीक किया गया.

फिलहाल वडाला पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों देखी जा रही है. कई लोग ऐप आधारित सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

