मुंबई बस हादसा: मृतकों के परिजनों को BEST देगा 2-2 लाख की सहायता, जांच के आदेश भी जारी

यह हादसा 29 दिसंबर को हुआ. BEST बस भांडुप रेलवे स्टेशन के पास नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे चल रहे पैदल यात्रियों को कुचल दिया. BEST द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर बेस्ट गहरा दुख व्यक्त करता है.

BEST ने बताया कि घायलों को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उचित इलाज और सहायता दी जा रही है. (Photo- PTI)
मुंबई के भांडुप इलाके में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने बड़ा फैसला लिया है. BEST ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी 13 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही हादसे की तत्काल विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं.

यह हादसा 29 दिसंबर को उस समय हुआ, जब एक वेट-लीज पर चलाई जा रही BEST बस भांडुप रेलवे स्टेशन के पास नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे चल रहे पैदल यात्रियों को कुचलते हुए निकल गई. इस हादसे में 13 लोगों की ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

BEST द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर बेस्ट गहरा दुख व्यक्त करता है. बयान में कहा गया, “BEST इस हादसे में घायल हुए लोगों को समुचित चिकित्सा सहायता और हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है.”

BEST ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को उसकी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उचित इलाज और सहायता दी जा रही है. इलाजरत सभी घायलों को नियमों के अनुसार हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी.

राज्य सरकार ने भी 5-5 लाख आर्थिक सहायता दी

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

वहीं, BEST की महाप्रबंधक सोनिया सेठी ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए सहायक महाप्रबंधक (परिचालन एवं इंजीनियरिंग) को तत्काल आंतरिक विभागीय समिति के जरिए जांच करने के निर्देश दिए हैं. जांच समिति को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. इस हादसे ने मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

