नागपुर: किसी और से अफेयर के शक में पति ने ले ली पत्नी की जान

नागपुर में चरित्र पर संदेह के चलते 26 वर्षीय सुनील नारायण यादवंशी को अपनी 19 वर्षीय पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शनिवार देर रात नशे में घर आया और पत्नी को फोन पर बात करते देख झगड़ा करने लगा, जिसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. परिवार ने पहले इसे दुर्घटना बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की पुष्टि होने के बाद आरोपी को पकड़ा गया.

पति 2 बजे नशे की हालत में घर लौटा. (Photo: Representational)
पति 2 बजे नशे की हालत में घर लौटा. (Photo: Representational)

नागपुर पुलिस ने रविवार को बताया कि शहर में चरित्र पर संदेह के चलते एक 26 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 19 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील नारायण यादवंशी शनिवार देर रात करीब 2 बजे नशे की हालत में घर लौटा. उसने अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए पाया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

इस बहस के दौरान, सुनील ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया. एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर परिवार ने इसे एक दुर्घटना में हुई मौत बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गला घोंटने की पुष्टि की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

