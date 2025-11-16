नागपुर: किसी और से अफेयर के शक में पति ने ले ली पत्नी की जान

नागपुर पुलिस ने रविवार को बताया कि शहर में चरित्र पर संदेह के चलते एक 26 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 19 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील नारायण यादवंशी शनिवार देर रात करीब 2 बजे नशे की हालत में घर लौटा. उसने अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए पाया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

इस बहस के दौरान, सुनील ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया. एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर परिवार ने इसे एक दुर्घटना में हुई मौत बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गला घोंटने की पुष्टि की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

