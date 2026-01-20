तेल कारोबारी से 38.61 लाख की ठगी, कंपनी के ही कर्मचारी ने महीनों तक लगाया चूना

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक तेल कारोबारी के साथ 38.61 लाख रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 35 वर्षीय आरोपी प्रकाश जब्बार सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कथित धोखाधड़ी जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच की बताई जा रही है. आरोपी प्रकाश जब्बार सिंह पहले शिकायतकर्ता तेल कारोबारी की कंपनी में कार्यरत था. आरोप है कि नौकरी के दौरान उसने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी के पैसे और माल का दुरुपयोग किया और धीरे-धीरे बड़ी रकम की हेराफेरी कर ली.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने कंपनी के ग्राहकों से 23.56 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद खुद के लिए ले लिए. इसके अलावा, आरोपी ने करीब 15 लाख रुपये का सामान कंपनी के पैसों से खरीदकर उसे अपने निजी किराना स्टोर में बेच दिया. इस तरह आरोपी ने कुल 38.61 लाख रुपये की अवैध रूप से हेराफेरी की.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

