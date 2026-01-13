महाराष्ट्र: निकाय चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने की कोशिश नाकाम... ऑटो से मिला 50 लाख कैश

महाराष्ट्र के उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने से हड़कंप मच गया है. गुरुवार शाम प्रचार खत्म होने के महज एक घंटे बाद वित्थल्वादी पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से करीब 50 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. पुलिस को संदेह है कि इस भारी-भरकम राशि का इस्तेमाल मतदान से पहले मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जाना था.

यह सनसनीखेज वाकया कैंप नंबर-4 स्थित सुभाष टेकड़ी के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश उर्फ नारायण गायकवाड़ को कैंप नंबर-3 इलाके में एक ऑटो रिक्शा पर संदेह हुआ. गायकवाड़ ने ऑटो का पीछा शुरू किया, जिसे भांपते ही ऑटो में सवार संदिग्ध लोग आंबेडकर चौक के पास वाहन छोड़कर फरार हो गए.

हालांकि, गायकवाड़ ने फुर्ती दिखाते हुए ऑटो चालक को दबोच लिया और वित्थल्वादी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जब ऑटो की तलाशी ली, तो उसमें रखे एक बैग से 50 लाख रुपये के नोटों के बंडल बरामद हुए.

भारी पुलिस बल तैनात, जांच शुरू

घटना की खबर फैलते ही आंबेडकर चौक पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को मौके पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा. वित्थल्वादी पुलिस ने नकदी और ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक से गहन पूछताछ की जा रही है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने नकदी जब्त कर ली है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पैसा किसका है और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था. इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस नकदी का संबंध किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार से है या नहीं."

