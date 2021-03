पीएम मोदी ने जाना शरद पवार का हाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा- शुक्रिया

देश में पांच राज्यों में जारी चुनाव से इतर हर किसी की नज़रें महाराष्ट्र की राजनीति पर भी टिकी हैं. बीते कुछ दिनों में यहां हलचल तेज़ हुई है. लेकिन मौजूदा वक्त में मराठी राजनीति के धुरी माने जाने वाले एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था.



पेट में दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार को मुंबई के कैंडी अस्पताल ले जाया गया था. जानकारी के मुताबिक, शरद पवार के गॉल ब्लैडर में समस्या है. अब 31 मार्च को शरद पवार की सर्जरी की जाएगी.



पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जाना हाल

शरद पवार की गिनती मौजूदा वक्त के दिग्गज नेताओं में होती है. ऐसे में जब वो अस्पताल पहुंचे, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर शरद पवार का हालचाल जाना. खुद शरद पवार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालचाल जानने के लिए शुक्रिया अदा किया.

Thank you Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji for your good wishes for my speedy recovery!@PMOIndia