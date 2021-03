NCP चीफ शरद पवार की तबीयत खराब, एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए होंगे अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अपताल ले जाया गया है. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया है. हॉस्पिटल में जांच के बाद पता चला है कि उनके गॉलब्लेडर में समस्या है.



नवाब मलिक ने बताया कि उन्हें एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए 31 मार्च 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा. ऐसे में एनसीपी प्रमुख के सभी कार्यक्रम अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए. इसके साथ ही मलिक ने यह जानकारी भी दी कि हॉस्पिटल की तरफ से सलाह के बाद शरद पवार को रक्त-पतला करने वाली दवाओं को रोक दिया गया है.

He is on Blood Thinning Medication which is now being stopped due to this issue.

He will be admitted in hospital on the 31st of March 2021 and an Endoscopy and Surgery will be conducted.

Hence all his programmes stand cancelled until further notice.@PTI_News @ANI