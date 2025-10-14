scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई में अब किसी भी स्टांप ऑफिस में करा सकेंगे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार का तोहफा

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई और उपनगरों के लिए दस्तावेज पंजीकरण में क्षेत्र सीमा की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह फैसला नागरिकों, व्यापारियों और कंपनी मालिकों को बड़ी राहत देगा.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई वासियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान कर दिया है. अब शहर, उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपनी संपत्ति समझौतों, किराया समझौतों, उत्तराधिकार डॉक्यूमेंट्स समेत महत्वपूर्ण कागजातों को मुंबई के किसी भी स्टाम्प ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. जिससे नागरिकों का वक्त बचेगा और परेशानी भी कम होगी.

पहले मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन केवल उसी स्टाम्प ऑफिस में ही होता था जो आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था. इससे लोगों को दूर-दराज के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी और असुविधा होती थी. लेकिन अब ये बाधा पूरी तरह खत्म हो गई है.

मंत्री बावनकुले ने बताया कहा, 'मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अब मुंबई के किसी भी छह स्टाम्प कार्यालयों में दस्तावेज (दस्तावेजों का मूल्यांकन) दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनकी लोकेशन कुछ भी हो. पहले की तरह अब केवल स्थानीय स्टाम्प कार्यालय में ही पंजीकरण की बाध्यता नहीं रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Mobile on the tree for the network, a fight among sisters for government funds.
मोबाइल नेटवर्क के चलते क्यों परेशान 'लाडकी बहिन योजना' की लाभार्थी? देखें  
MNSs thuggery, a woman openly slapped!
MNS वर्कर ने हिंदी भाषी महिला को बुलाया दफ्तर, जड़े थप्पड़, VIDEO 
महिला, दूसरी महिला को थप्पड़ मारती दिख रही है. (Photo: Screengrab)
मनसे नेता ने गैर मराठी महिला को मारा थप्पड़, बदतमीजी की, वीडियो वायरल 
Pigeon Controversy: We will directly behead him
मुंबई में कबूतर को दाना डालने पर घमासान, BMC चुनाव से पहले गर्माया माहौल 
leopard attack on Dog
10 फीट ऊंची दीवार फांदकर घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को उठाकर ले गया, घटना CCTV में कैद 

बताया जा रहा है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है. मंत्री के ऐलान के बाद राजस्व विभाग ने तत्काल प्रभाव से इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement