मुंबई में अब किसी भी स्टांप ऑफिस में करा सकेंगे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार का तोहफा

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई वासियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान कर दिया है. अब शहर, उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपनी संपत्ति समझौतों, किराया समझौतों, उत्तराधिकार डॉक्यूमेंट्स समेत महत्वपूर्ण कागजातों को मुंबई के किसी भी स्टाम्प ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. जिससे नागरिकों का वक्त बचेगा और परेशानी भी कम होगी.

पहले मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन केवल उसी स्टाम्प ऑफिस में ही होता था जो आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था. इससे लोगों को दूर-दराज के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी और असुविधा होती थी. लेकिन अब ये बाधा पूरी तरह खत्म हो गई है.

मंत्री बावनकुले ने बताया कहा, 'मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अब मुंबई के किसी भी छह स्टाम्प कार्यालयों में दस्तावेज (दस्तावेजों का मूल्यांकन) दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनकी लोकेशन कुछ भी हो. पहले की तरह अब केवल स्थानीय स्टाम्प कार्यालय में ही पंजीकरण की बाध्यता नहीं रहेगी.

बताया जा रहा है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है. मंत्री के ऐलान के बाद राजस्व विभाग ने तत्काल प्रभाव से इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है.

