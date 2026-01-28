ऑपरेटर VSR, लियरजेट-45... उस क्रैश प्लेन की डिटेल, जिसमें सवार थे अजित पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया. ये हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ. बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया. डिप्टी सीएम अजित पवार मुंबई से किसी कार्यक्रम के लिए यहां पहुंच रहे थे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ-साथ पांच लोगों का निधन हो गया है.

और पढ़ें

VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 प्लेन

जिस विमान में अजित पवार सवार थे, वह VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 प्लेन (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK) था. इस प्लेन में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट शामिल थे, जबकि दो मेंबर फ्लाइट क्रू (पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर) थे. विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई. सामने आया है कि इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है.

इस प्लेन को जो पायलट ऑपरेट कर रहे थे उनके नाम भी सामने आए हैं. इनमें कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश शामिल थे. सामने आया है कि दोनों पायलट भी जीवित नहीं बचे हैं.

क्रैश साइट की पहली वीडियो

क्रैश साइट से पहली वीडियो सामने आई है. जिसमें दिख रहा है कि प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं और दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है. पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया है और दूर तक जमीन भी जली हुई नजर आ रही है. अजित पवार के साथ तीन लोग और थे जो इस प्लेन में मौजूद थे. सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं.

Advertisement

लैंडिंग के वक्त ही गड़बड़ दिख रहा था प्लेन

बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लैन क्रैश हुआ है. इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे. तीन शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है. जो भी पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी." उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था. वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी.

---- समाप्त ----