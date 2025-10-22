'सरकार में नहीं होगा बदलाव, 2029 तक मैं ही रहूंगा CM...' देवेंद्र फडणवीस का ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को साफ कहा कि वे 2029 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और मौजूदा गठबंधन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. दिवाली के मौके पर मुंबई स्थित अपने सरकारी निवास 'वर्षा' में मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा, "जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है... दिल्ली अभी दूर है. मैं 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहूंगा."

देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच मौजूदा गठबंधन में कोई फेरबदल नहीं होगा. उन्होंने कहा, "न कोई नया साथी जुड़ने वाला है और न ही किसी की अदला-बदली होगी."

विपक्ष द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल "धारणा बनाने" की कोशिश कर रहा है. फडणवीस ने कहा, "उन्होंने मतदाता सूची पर कोई ठोस आपत्ति या सुझाव नहीं दिए हैं. वे चुनाव टालना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है."

स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक

फडणवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि महायुति गठबंधन स्थानीय चुनावों में रणनीतिक रूप से बुद्धिमान गठजोड़ करेगा - मुंबई महानगर क्षेत्र में प्री-पोल गठबंधन और बाकी जगह पोस्ट-पोल साझेदारी की संभावना रहेगी.

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर फडणवीस ने कहा, "अगर राज ठाकरे कहते हैं कि मैंने दोनों भाइयों को मराठी मुद्दे पर करीब लाया, तो मैं इसे प्रशंसा मानता हूं." उन्होंने यह भी कहा कि "ठाकरे ब्रांड" का मतलब केवल बाल ठाकरे हैं, कोई और नहीं.

नीतीश कुमार पर क्या बोले फडणवीस?

फडणवीस ने बिहार विधानसभा चुनाव पर भी टिप्पणी की और कहा कि "एनडीए की स्थिति मजबूत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी-इंकम्बेंसी नहीं है." अंत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की नई आधारभूत परियोजनाएं अगले 100 साल तक टिकेंगी और इनमें किसी तरह की संरचनात्मक समस्या नहीं है.

