महाराष्ट्र: दुकानदार के नजरें फेरते ही महिला ने नकली से बदल दी असली सोने की अंगूठी, Video Viral

महाराष्ट्र के वाशीम जिले से चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो बुर्काधारी महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप से सोने की दो अंगूठियां चुरा लीं. इस पूरी वारदात को दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद कर लिया गया है.

हाथ की सफाई: नकली अंगूठियां रखकर की चोरी

यह चोरी जिले के कारंजा शहर में स्थित लोनकर ज्वेलर्स की दुकान में हुई. CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दुकान में काफी भीड़ थी, जब दो बुर्काधारी महिलाएं एक ट्रे में रखी सोने की अंगूठियों को देख रही थीं.

कुछ ही सेकंड के भीतर, शातिर तरीके से एक महिला ट्रे से असली अंगूठी उठाती है, जबकि दूसरी महिला तुरंत उसकी जगह सोने जैसी दिखने वाली नकली अंगूठी ट्रे में रख देती है, ताकि किसी को जरा भी शक न हो. इस तरह उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

70 हजार की दो अंगूठियां चुराईं

दुकान मालिक निशांत लोनकर ने बताया कि महिलाओं ने लगभग 70 हजार कीमत की दो सोने की अंगूठियों पर हाथ साफ किया. उन्होंने चालाकी से दो असली अंगूठियों के बदले दो नकली अंगूठियां ट्रे में रख दी थीं.

चोरी का पता तब चला जब निशांत लोनकर को ट्रे में रखी दो अंगूठियां कुछ अलग दिखीं. शक होने पर उन्होंने उन अंगूठियों की जांच की, तो पता चला कि वे नकली हैं. तुरंत CCTV फुटेज चेक किए गए, जिसमें दोनों महिलाएं बड़ी सफाई से हाथ की कलाकारी करती नज़र आईं.

दुकान मालिक निशांत लोनकर ने कहा है कि वह इस चोरी की शिकायत लेकर जल्द ही पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस अब दोनों शातिर चोरनियों की तलाश में जुट गई है.

