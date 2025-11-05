scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: दुकानदार के नजरें फेरते ही महिला ने नकली से बदल दी असली सोने की अंगूठी, Video Viral

महाराष्ट्र के वाशीम जिले के कारंजा में लोनकर ज्वेलर्स में दो बुर्काधारी शातिर महिलाओं ने चोरी की. उन्होंने लगभग 70 हजार की दो असली सोने की अंगूठियों के बदले, सोने जैसी दिखने वाली नकली अंगूठियां ट्रे में रख दीं. दुकान मालिक निशांत लोनकर को नकली अंगूठी देखकर शक हुआ. यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब दोनों चोरनियों की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
महिलाओ ने दो अंगूठियां चुराईं. (Photo: Screengrab)
महिलाओ ने दो अंगूठियां चुराईं. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के वाशीम जिले से चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो बुर्काधारी महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप से सोने की दो अंगूठियां चुरा लीं. इस पूरी वारदात को दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद कर लिया गया है.

हाथ की सफाई: नकली अंगूठियां रखकर की चोरी
यह चोरी जिले के कारंजा शहर में स्थित लोनकर ज्वेलर्स की दुकान में हुई. CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दुकान में काफी भीड़ थी, जब दो बुर्काधारी महिलाएं एक ट्रे में रखी सोने की अंगूठियों को देख रही थीं.

कुछ ही सेकंड के भीतर, शातिर तरीके से एक महिला ट्रे से असली अंगूठी उठाती है, जबकि दूसरी महिला तुरंत उसकी जगह सोने जैसी दिखने वाली नकली अंगूठी ट्रे में रख देती है, ताकि किसी को जरा भी शक न हो. इस तरह उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Uddhavs jab - They formed the government through theft, now its brought to everyones attention.
महाराष्ट्र: मंत्री ने मानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो उद्धव ने किया तंज 
Raj Thackeray attacks the Election Commission - You are the puppet of the ruling parties
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, विपक्ष क्यों नाराज? जानें  
(Photo: Representational)
महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न, पटाखे फोड़ने पर मुंबई में 3 लोगों पर केस 
BMC ने रद्द की तुर्की से रोबोटिक लाइफबॉय खरीदने की योजना.
मुंबई में 18 साल की छात्रा वोट नहीं डाल पाएगी, जानें- चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्यों किया विरोध 

70 हजार की दो अंगूठियां चुराईं
दुकान मालिक निशांत लोनकर ने बताया कि महिलाओं ने लगभग 70 हजार कीमत की दो सोने की अंगूठियों पर हाथ साफ किया. उन्होंने चालाकी से दो असली अंगूठियों के बदले दो नकली अंगूठियां ट्रे में रख दी थीं.

Advertisement

चोरी का पता तब चला जब निशांत लोनकर को ट्रे में रखी दो अंगूठियां कुछ अलग दिखीं. शक होने पर उन्होंने उन अंगूठियों की जांच की, तो पता चला कि वे नकली हैं. तुरंत CCTV फुटेज चेक किए गए, जिसमें दोनों महिलाएं बड़ी सफाई से हाथ की कलाकारी करती नज़र आईं.

दुकान मालिक निशांत लोनकर ने कहा है कि वह इस चोरी की शिकायत लेकर जल्द ही पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस अब दोनों शातिर चोरनियों की तलाश में जुट गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement