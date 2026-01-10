scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन गेम में हारे ₹30 हजार मांगने पर मार डाला... कुर्ला में 5 महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा

मुंबई के कुर्ला में पांच महीने से लापता 20 साल के युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक पैसों के विवाद में युवक को मीठी नदी में धकेलकर मार दिया गया. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शव की तलाश जारी है.

Advertisement
X
कुर्ला में युवक को नदी में धक्का देकर मार डाला. (Photo: Representational)
कुर्ला में युवक को नदी में धक्का देकर मार डाला. (Photo: Representational)

मुंबई में लापता युवक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. कुर्ला इलाके में पांच महीने पहले गायब हुए 20 साल के युवक की पैसों के विवाद में हत्या कर दी गई थी और मीठी नदी में फेंक दिया था. विनोबा भावे नगर पुलिस ने इस मामले में उसी इलाके के आरोपी युवक अंकित साहू को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है.

मरने वाले की पहचान राहुल कुमार योगेंद्र प्रसाद (20) के रूप में हुई है. वो कुर्ला पश्चिम के क्रांति नगर, बैल बाजार इलाके का रहने वाला था और परिवार के साथ रहता था. राहुल कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. आरोपी अंकित साहू भी उसी इलाके में रहता है और दोनों एक-दूसरे को जानते थे, क्योंकि राहुल कुमार की कंपनी में अंकित की मां भी काम करती थी.

पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई 2025 को राहुल कुमार बनियान और तौलिया पहनकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. काफी प्रयास के बावजूद कुछ जानकारी नहीं मिल सकी.

सम्बंधित ख़बरें

Ranjit killed his wife for PUBG
बेरोजगारी, दहेज का लालच और गमछे से मर्डर... PubG वाले कातिल पति की खूनी करतूत
BGMI International Cup 2025
BGMI इंटरनेशनल कप : कोरिया की टीम ने जीता खिताब, भारत ने दी कड़ी टक्कर
Akshay Kumar
अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटोज, ऑनलाइन ना करें ये गलतियां
ED Probe in 1xBet Case
सट्टा, सितारे और संपत्ति... युवराज-रैना-सोनू पर ED का शिकंजा, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी कुर्क!
sin goods gst 40%
Sin Goods पर 40% टैक्स, जानें क्या-क्या हुआ महंगा?

इसके बाद PSI शिवाजी तायडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और राहुल कुमार के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का विश्लेषण किया. जांच के दौरान सामने आया कि राहुल का आरोपी अंकित साहू से लगातार संपर्क था. तकनीकी साक्ष्यों से यह भी पता चला कि 24 जुलाई को दोनों एक ही लोकेशन पर मौजूद थे. इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

Advertisement

इस दौरान अंकित ने हत्या की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि राहुल को क्रांति नगर के पास एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल के पास मीठी नदी में धकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद वो मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि राहुल को मोबाइल बैंकिंग की सीमित जानकारी थी और उसने अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए अंकित की मदद ली थी. इसी दौरान अंकित को राहुल के अकाउंट की जानकारी मिल गई थी.

जांच में यह भी सामने आया कि अंकित को मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत थी. उसने कथित तौर पर राहुल के अकाउंट से करीब 30 हजार रुपये निकालकर ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए.

जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसने अपने पैसे वापस मांगे और अंकित की मां को ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसों के गलत इस्तेमाल की जानकारी देने की धमकी दी. पुलिस के मुताबिक इसी डर से अंकित ने राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

आरोपी के कबूलनामे के अनुसार, 24 जुलाई को उसने राहुल को मीठी नदी के पास बुलाया. दोनों एक दीवार पर बैठकर बात कर रहे थे. इसी दौरान राहुल ने अपना मोबाइल फोन दीवार पर रख दिया और ऊपर से उड़ते हवाई जहाज देखने के लिए खड़ा हुआ. उसी वक्त अंकित ने उसे पीछे से धक्का देकर नदी में गिरा दिया और उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया.

Advertisement

विनोबा भावे नगर पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. राहुल के शव की तलाश के लिए मीठी नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement