महाराष्ट्र: बिना टिकट कर रहे थे यात्रा, TTE ने जुर्माना भरने को कहा तो जमकर पीटा, 5 पर FIR

महाराष्ट्र में कर्जत रेलवे स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम-CSMT एक्सप्रेस में एक सीनियर TTE और उनके सहयोगी पर हमला करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. TTE ने उनसे बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भरने को कहा था.

यह घटना 11 जनवरी को हुई, जब सीनियर TTE शामू कल्लू राठौड़ (33) एक रिजर्व कोच में टिकट चेक कर रहे थे. वॉशरूम के पास उन्हें 15-20 आम यात्रियों की भीड़ मिली और उन्होंने उनसे टिकट दिखाने को कहा, और जिनके पास टिकट नहीं थे, उन्हें जुर्माना भरने की सलाह दी.

चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी

FIR के मुताबिक, ग्रुप के पांच सदस्यों ने राठौड़ पर हमला किया और कथित तौर पर उन्हें चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी दी. जब राठौड़ के सहयोगी अवनेश कुमार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन्हें भी थप्पड़ मारा गया. जब ट्रेन कल्याण स्टेशन पहुंची, तो सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और RPF के जवानों ने पांचों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया.

मुंबई के हैं सभी आरोपी

सभी आरोपी मुंबई के वर्ली के रहने वाले हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 121(1) (किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 132 (किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) शामिल हैं.

