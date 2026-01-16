scorecardresearch
 
तेरे बेटे के स्कूल का टाइम जानता हूं...धमकाकर महिला को ऑटो रिक्शा में खींचा, गला घोंटने की कोशिश

ठाणे के बदलापुर इलाके में एक हिस्ट्रीशीटर युवक द्वारा 36 वर्षीय महिला पर हमला कर गला घोंटने की कोशिश का मामला सामने आया है. साथ ही आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.

धमकाकर महिला को ऑटो रिक्शा में खींचा (Photo: Representational image)
धमकाकर महिला को ऑटो रिक्शा में खींचा (Photo: Representational image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर ​​के खिलाफ 36 वर्षीय महिला का गला घोंटने की कोशिश करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान अक्षय कुर्तडकर के रूप में हुई है, जिसे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण पहले भी इलाके से भगाया जा चुका है.

यह घटना मंगलवार दोपहर को बदलापुर इलाके में हुई. शिकायतकर्ता के अनुसार, कुर्तडकर ने उन्हें 13 जनवरी को महिला को मिलने के लिए बुलाया और धमकी दी कि -मुझे तेरे बेटे का स्कूल का टाइम पता है.

जब वह वहां पहुंचीं, तो कुर्तडकर ने कथित तौर पर उन्हें जबरदस्ती एक ऑटो रिक्शा में बिठाने की कोशिश की और उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी. जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उनका गला घोंटने की कोशिश की और उनके नाबालिग बेटे को जान से मारने और उनके भाई की दुकान में तोड़फोड़ करने की धमकी दे डाली.

पुलिस ने बताया कि कुर्तडकर के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और भारतीय न्याय संहिता के तहत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है.  
 

