बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक रिसाव, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

रियाद से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. दरअसल, हाइड्रोलिक रिसाव के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है.

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि हाइड्रोलिक रिसाव के बाद इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या ET690, जो कि रियाद से बेंगलुरु जा रही थी, की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. हाइड्रोलिक रिसाव होने के कारण ये फैसला लिया गया.

