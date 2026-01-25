scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चार नाबालिग लड़कियां लापता... कई दिनों बाद भी नहीं लगा कोई सुराग, परिजनों को सता रहा इस बात का डर

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से चार नाबालिग लड़कियां पिछले कई दिन से लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लग सका है. परिजनों को डर सता रहा हैै कि कहीं बेटियां किसी संगठित गिरोह का शिकार तो नहीं हो गईं. हिन्दू संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
औरंगाबाद से चार लड़कियां लापता. (Photo: Screengrab)
औरंगाबाद से चार लड़कियां लापता. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले 5 दिनों से चार नाबालिग लड़कियां लापता हैं, जिनके परिजन बेहद परेशान हैं. उनका कहना है कि 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों का कोई पता नहीं चल सका है. डर है कि बेटियां किसी संगठित गिरोह का शिकार तो नहीं बन गई हैं.

यह मामला देव थाना क्षेत्र के तिलौता बिगहा गांव का है. लापता नाबालिग लड़कियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों के मामले का खुलासा, तब हुआ जब लापता एक लड़की के परिजनों ने अन्य 3 लड़कियों पर अपनी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया.

देव थाने में इस मामले की शिकायत कर लड़की की तलाश करने की गुहार लगाई गई है. परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी किसी संगठित गिरोह का शिकार तो नहीं बन गई.

सम्बंधित ख़बरें

8 लड़कियां गायब, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
फरीदाबाद में दो महीने में आठ लड़कियां लापता, परिजनों को लव जिहाद की आशंका
Public outrage over disappearance of girls in Bijnor (Photo- Screengrab)
बिजनौर में 10 दिन में 5 लड़कियां लापता! हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस को दी चेतावनी
अंबाला में एक ही स्कूल की 4 लड़कियां गायब
अंबाला में एक ही क्लास की 4 लड़कियां लापता, परिजनों के हंगामे के बाद जांच में जुटी पुलिस
5 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता
Maharashtra municipal corporation election results
पुणे, नागपुर से लेकर नासिक तक हर तरफ BJP का जलवा... उद्धव-राज को जनता ने किया साइडलाइन

वहीं हिंदू संगठनों ने इस मामले में मास्टरमाइंड एक मुस्लिम लड़की को मानते हुए पुलिस को आवेदन दिया है. जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है. बजरंग दल के कुंदन सिंह ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिजनौर में 10 दिन में 5 लड़कियां लापता! हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस को दी आंदोलन की चेतावनी

देव थानाध्यक्ष कुमार सौरभ ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस एक्टिव हो गई है. सर्वर स्लो होने की वजह से फोन का सीडीआर अभी तक नहीं मिल पाया है. जल्द ही यह मामला सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लापता चार लड़कियों में से दो लड़की इससे पहले भी दो बार बिना बताए घर से चली गई थीं हालांकि, घर आने के बाद उन्होंने कहीं घूमने चले जाने की बात बताई थी.

बहरहाल, एक साथ 4 लड़कियों के लापता हो जाने का मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. परिजन परेशान हैं. पुलिस हर संभावित एंगल से मामले छानबीन कर रही है. परिजन लगातार पुलिस से संपर्क में हैं और हर संभव एंगल से मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में तथ्य सामने आते ही जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement