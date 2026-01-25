चार नाबालिग लड़कियां लापता... कई दिनों बाद भी नहीं लगा कोई सुराग, परिजनों को सता रहा इस बात का डर

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले 5 दिनों से चार नाबालिग लड़कियां लापता हैं, जिनके परिजन बेहद परेशान हैं. उनका कहना है कि 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों का कोई पता नहीं चल सका है. डर है कि बेटियां किसी संगठित गिरोह का शिकार तो नहीं बन गई हैं.

यह मामला देव थाना क्षेत्र के तिलौता बिगहा गांव का है. लापता नाबालिग लड़कियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों के मामले का खुलासा, तब हुआ जब लापता एक लड़की के परिजनों ने अन्य 3 लड़कियों पर अपनी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया.

देव थाने में इस मामले की शिकायत कर लड़की की तलाश करने की गुहार लगाई गई है. परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी किसी संगठित गिरोह का शिकार तो नहीं बन गई.

वहीं हिंदू संगठनों ने इस मामले में मास्टरमाइंड एक मुस्लिम लड़की को मानते हुए पुलिस को आवेदन दिया है. जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है. बजरंग दल के कुंदन सिंह ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा.

देव थानाध्यक्ष कुमार सौरभ ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस एक्टिव हो गई है. सर्वर स्लो होने की वजह से फोन का सीडीआर अभी तक नहीं मिल पाया है. जल्द ही यह मामला सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लापता चार लड़कियों में से दो लड़की इससे पहले भी दो बार बिना बताए घर से चली गई थीं हालांकि, घर आने के बाद उन्होंने कहीं घूमने चले जाने की बात बताई थी.

बहरहाल, एक साथ 4 लड़कियों के लापता हो जाने का मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. परिजन परेशान हैं. पुलिस हर संभावित एंगल से मामले छानबीन कर रही है. परिजन लगातार पुलिस से संपर्क में हैं और हर संभव एंगल से मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में तथ्य सामने आते ही जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

