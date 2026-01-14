जापान ट्रिप का झांसा देकर पूर्व नौसेना कर्मी से ठगी, ट्रैवेल एजेंट ने 2 साल में ऐंठे 17 लाख

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रैवल एजेंट ने जापान यात्रा कराने के नाम पर 84 वर्षीय पूर्व नौसेना कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों से करीब 17.77 लाख रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान अरुण रघुनाथ चित्रे के रूप में हुई है, जो भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हैं. चित्रे ने अपनी शिकायत में बताया कि जुलाई 2024 में उनके दामाद की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह के दौरान आरोपी ट्रैवल एजेंट से हुई थी. आरोपी ने खुद को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टूर आयोजित करने वाला ट्रैवल एजेंसी संचालक बताया और विदेश यात्रा के आकर्षक ऑफर दिए.

आरोपी की बातों पर भरोसा करते हुए चित्रे और उनके परिवार के कई सदस्यों ने जापान टूर के लिए पैसे देना शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, 20 दिसंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2026 के बीच परिवार ने किस्तों में कुल 17,77,170 रुपये आरोपी को दिए. एजेंट ने आश्वासन दिया था कि वह सभी औपचारिकताएं पूरी कर यात्रा की व्यवस्था कर देगा.

हालांकि तय समय बीतने के बावजूद न तो जापान यात्रा हो पाई और न ही कोई ठोस जानकारी दी गई. जब परिवार ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसने टालमटोल शुरू कर दी. अंततः न तो टूर आयोजित हुआ और न ही जमा की गई रकम वापस की गई. ठगी का एहसास होने पर अरुण चित्रे ने वागले एस्टेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने 10 जनवरी को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अन्य शिकायतें भी सामने आ सकती हैं, इस दिशा में जांच की जा रही है . फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने कितने लोगों को इसी तरह विदेश यात्रा के नाम पर ठगा है.



