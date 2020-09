महाराष्ट्र:12 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके, आधी रात नासिक, तो सुबह-सुबह मुंबई में कांपी धरती

महाराष्ट्र में 12 घंटे से भी कम समय में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. आधी रात के करीब नासिक में भूकंप के झटके महूसस किए गए तो सुबह-सुबह मुंबई में धरती कांपी.

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह 6.36 मिनट पर महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस हुए. इसका केंद्र मुंबई से उत्तर 98 किलोमीटर दूर था. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई. हालांकि भूकंप की तीव्रता कम रहने से जान-माल के नुकसान की अबतक कोई खबर नहीं है.

सुबह-सुबह जब लोग नींद में ही थे तो धरती डोलने से लोग डर गए. जिन्हें भूकंप का एहसास हुआ वो तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए. रात को भूकंप के झटके आने से लोग पहले से ही डरे थे.

Earthquake of Magnitude:2.7, Occurred on 05-09-2020, 06:36:31 IST, Lat: 19.96 & Long: 72.83, Depth: 5 Km ,Location: 98km N of Mumbai, Maharashtra, India for more information https://t.co/exCZ4pApT0 pic.twitter.com/6E4mWxKbJr